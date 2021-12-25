Burnu cinsel organa benzeyen adam, sosyal medyada gündeme oturdu - Haberler
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Burnu cinsel organa benzeyen adam, sosyal medyada gündeme oturdu

Haberler.com - Haberler | Dünya

ABD'nin New York eyaletinde ikamet eden Conrado Estrada isimli adamın burnu, enfeksiyon nedeniyle gittikçe cinsel organa benzer bir hal aldı. Yıllarca bu şekilde yaşayan adam, geçirdiği estetik ameliyatının ardından normal bir buruna kavuşmanın sevincini yaşadı.

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Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan 57 yaşındaki Conrado Estrada isimli adamın burnunu görenler şaşkına döndü. Cinsel organa benzeyen bir buruna sahip olan Conrado Estrada, yıllardır bu şekilde yaşıyordu. Ancak Conrado, burnunun şeklinden kurtulmak istediğine karar vererek, doktorun yolunu tuttu.

Burnundaki sorun nedeniyle yemek yiyemeyen ve nefes almakta zorluk çeken ressam ve inşaat işçisi olan Conrado, bazen gittiği kalabalık yerlerde çocukların kendisinden korkması nedeniyle maske takmak zorunda kaldığını belirterek, "Meraklı bakışlar sürekli üzerimdeydi, burnumu gizlemek için maske takıyordum" diye konuştu.

Burnu cinsel organa benzeyen adam, sosyal medyada gündeme oturdu

Burnu aşağı doğru günden güne uzayan ve dudaklarına yetişen Conrado'nun hayatı, plastik cerrahi Dr Thomas Romo ile tanıştıktan sonra değişti. Doktor Thomas, Conrado'nun burnunun enfeksiyondan dolayı büyüdüğünü belirterek, adamı ameliyata aldı.

Burnu cinsel organa benzeyen adam, sosyal medyada gündeme oturdu

Thomas, bir kaç saat süren ameliyat sonrası Conrado'nun burnunu düzeltti. Ameliyat sonrası düşüncelerini paylaşan Conrado, çok mutlu olduğunu ve insanların artık kendisine garip şekilde bakmadığını ifade etti. Diğer yandan Conrado isimli adamın yaşadıkları, sosyal medyada çok konuşuldu.

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