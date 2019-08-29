29.08.2019 19:41

Burhaniyeli öğrencilerin Kur'an öğrenme mutluluğu

BALIKESİR - Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün Cumhuriyet İlkokulu'nda düzenlediği Kur'an okumayı öğrenme ve Elif Ba kursu tamamlandı. Ayşenur Gülümser'in öğretmenliğini yaptığı kursu bitiren 17 öğrencinin belgeleri İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni'nin de katıldığı törenle verilirken, coşku yaşandı.

Cumhuriyet İlkokulunda 24 Haziranda başlatılan Kur'an okumayı öğrenme ve Elif Ba kursu tamamlandı. 17 öğrencinin belgeleri, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Bülent Dükancı, Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Hamdi Bakırlı, Şehit Mustafa Serin Ortaokulu Müdürü Vahdettin Mantar, İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Şevket Akdeniz, Müjde Pabuççuoğlu Anaokulu Müdürü Selma Ergül. Kurs öğretmeni Ayşenur Gülümser ve veliler tarafından verildi. Kuran okumayı öğrenmenin mutluluğunu yaşayan öğrenciler, kurs öğretmeni Ayşenur Gülümser ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Bülent Dükancı'ya teşekkür etti. Törende bir konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, kursiyerlere ve velilerine teşekkür etti. Kursiyerlerden Tauna Gülümser, "Kur'an-ı kerim okumayı bilmiyordum. Elif Ba'dan başladık. Ben kursu çok sevdim" dedi.

Sare Döner de, " Hocama çok teşekkür ederim. Bize Kur'anı öğretti. Mutluyum" dedi.

Ayhan Kabakçıoğlu ise, " Kur'anı biraz biliyordum. Ama burada çok iyi öğrendim. Mutluyum" dedi.

Kurs öğretmeni Ayşenur Gülümser de, "Cumhuriyet İlkokulu'nda ilk kez kurs açılmasına rağmen öğrencilerimiz büyük gayret gösterdi. Hepsi Kur'an okumayı öğrendiler. Bugü nde müdürlerimizle beraber belgeleri verdik. Çocuklarımız da biz de çok mutluyuz. Rabbim bu yolda ilerlemeyi nasip etsin" dedi.

Kaynak: İHA