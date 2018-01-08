Burhaniye Vatan Partisi'nde Celal Yılmaz Güven Tazeledi

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Vatan Partisi Burhaniye İlçe Örgütü, gerçekleştirdiği olağanüstü kurultay ile yeni bir yönetim oluştururken, Celal Yılmaz başkanlığında devam etme kararı aldı. Parti binasında yapılan kurultay sonucu Celal Yılmaz oybirliği ile ilçe başkanlığına seçildi.



Celal Yılmaz. kurultay'da yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Vatan Partisi'ne çok ihtiyacı olduğunu söyledi. CHP veya muhalif hiçbir partinin alternatifi olmadıklarını, doğrudan iktidarı hedeflediklerini anlatan Celal Yılmaz, "Burhaniye'mizde de faal olması Türkiye'mizin önümüzde ki dönemde yaşayacağı sıkıntılar açısından yaşamsal önemdedir. İşte bu sebeple mutluyum ve umutluyum. Elimizden geleni yapacağımıza söz veriyoruz. Kurultayımız sonucu oluşan Vatan Partisi Burhaniye İlçe Örgütü Yönetimi, Büyük Türk Milleti'ne hayırlı, uğurlu olsun. Temennim budur." dedi. - BALIKESİR