Burhaniye'de kaymakam ve belediye başkanı İstiklal Marşı tablosu dağıttı
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Burhaniye'de kaymakam ve belediye başkanı İstiklal Marşı tablosu dağıttı

11.03.2021 15:45 | Son Güncelleme: 11.03.2021 15:49
Burhaniye'de kaymakam ve belediye başkanı İstiklal Marşı tablosu dağıttı

Burhaniye ilçesinde, Kaymakam İlyas Memiş ve Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, İstiklal Marşımızın kabulünün 100. yıldönümü anısına İstiklal Marşı tablosu dağıttı.

Burhaniye ilçesinde, Kaymakam İlyas Memiş ve Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, İstiklal Marşımızın kabulünün 100. yıldönümü anısına İstiklal Marşı tablosu dağıttı. Kaymakamlıkve belediye başkanlığı tarafından hazırlanan kuşe kağıda basılı İstiklal Marşı ve Bayrağımızın yer aldığı tabloyu yüzlerce esnafa ve vatandaşlara dağıtıldı..

Kaymakam İlyas Memiş, Başkan Deveciler ile yaptığı ziyaretler sırasında vatandaşlarla sohbet etti. Kaymakam Memiş, "İstiklal Marşı, kurtuluş savaşındaki o büyük mücadeleyi bizlere en iyi şekilde aktaran, vatanın bağımsızlığı ve birlik beraberliğimizi en güzel şekilde ifade eden bir metindir. Bu mücadelenin anısının gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarılması için bu çalışmayı yapıyoruz. Esnaflarımızın yapılan tabloyu çerçeveletip işyerlerinde asmalarını tavsiye ediyorum" dedi.

İlçedeki tüm esnaflara dağıtılacak olan İstiklal Marşı'nın ve Bayrağımızın yer aldığı tablo; esnaf ve vatandaşlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Esnaflar, bu çalışmadan dolayı Kaymakama ve Belediye Başkanına teşekkür etti. - BALIKESİR

Burhaniye'de kaymakam ve belediye başkanı İstiklal Marşı tablosu dağıttı
Burhaniye'de kaymakam ve belediye başkanı İstiklal Marşı tablosu dağıttı
Burhaniye'de kaymakam ve belediye başkanı İstiklal Marşı tablosu dağıttı
Burhaniye'de kaymakam ve belediye başkanı İstiklal Marşı tablosu dağıttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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