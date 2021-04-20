Burhaniye'de Kabaağaç Caddesi yenileniyor
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Burhaniye'de Kabaağaç Caddesi yenileniyor

Burhaniye'de Kabaağaç Caddesi yenileniyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Burhaniye Belediyesi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin geçtiğimiz ay içerisinde yaptığı heyetler arası görüşmeler neticesinde işbirliğiyle yapılmasına karar verilen Kabaağaç Caddesi'nde sıcak asfalt dökülmeye başlandı.

Burhaniye Belediyesi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin geçtiğimiz ay içerisinde yaptığı heyetler arası görüşmeler neticesinde işbirliğiyle yapılmasına karar verilen Kabaağaç Caddesi'nde sıcak asfalt dökülmeye başlandı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın ve Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'in ortaklaşa çalışma kararının ardından Büyükşehir ve Burhaniye Belediyesi ekipleri çalışmalarına başladı.

Yaklaşık bin 300 metre uzunluğunda ve 11 metre genişliğinde olan Kabaağaç Caddesi'nde Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilk olarak alt yapı çalışmaları yapılan yolun zemin düzeltilmesi ve yağmur suyu boru hattı döşemesi tamamlandı. Akabinde, caddede Burhaniye Belediyesi Fen İşleri ekiplerince 2 bir 600 metre bordür döşenmesi gerçekleştirildi. Kabaağaç Caddesi'nde son olarak Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından sıcak asfalt dökümü başladı. Asfalt çalışmalarını Başkan Yardımcısı Murat Yazgan ile birlikte yerinde inceleyen Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "İlçemizin yollarını modernize etmek ve vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak amacıyla başlattığımız çalışmalar çerçevesinde; İskele Mahallesi'nde Kabaağaç Caddesi'nin yağmur suyu alt yapı çalışmasını ve bordür döşeme işlemini ekiplerimizle ivedi bir şekilde tamamladık. Caddemize sıcak asfalt dökümü de Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmaya başlandı. Bu ortak çalışma için destek olan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve ekibine, Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür ediyorum. Tek amacımız, en iyi hizmeti Burhaniye'ye ulaştırmaktır; yenilenen caddemiz mahallemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun." dedi. - BALIKESİR

Burhaniye'de Kabaağaç Caddesi yenileniyor
Burhaniye'de Kabaağaç Caddesi yenileniyor
Burhaniye'de Kabaağaç Caddesi yenileniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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