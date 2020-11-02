BURHAN KUZU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR (1)

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden AK Parti kurucularından, TBMM Anayasa Komisyonu Eski Başkanı Burhan Kuzu, son yolculuğuna uğurlanıyor.

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden AK Parti kurucularından, TBMM Anayasa Komisyonu Eski Başkanı Burhan Kuzu , son yolculuğuna uğurlanıyor. 65 yaşında hayatını kaybeden Kuzu'nun Türk bayrağına sarılı cenazesi camiye getirildi.

İstanbul'da özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde bir süredir koronavirüs tedavisi gören 22, 23, 24 ve 26. Dönem Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Eski Başkanı Burhan Kuzu, dün vefat etmişti. 65 yaşındaki Kuzu için saat 12.00'de Fatih Camii'nde cenaze töreni gerçekleşecek. Kuzu'nun Türk bayragına sarılı tabutu camiye getirildi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.

Görüntü dökümü:

--------------------Camii avlusu

Bayrağa sarılı cenazeden detay

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı