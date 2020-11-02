BURHAN KUZU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR (1)
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

BURHAN KUZU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR (1)

02.11.2020 11:51 | Son Güncelleme: 02.11.2020 11:55
BURHAN KUZU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR (1)

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden AK Parti kurucularından, TBMM Anayasa Komisyonu Eski Başkanı Burhan Kuzu, son yolculuğuna uğurlanıyor.

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden AK Parti kurucularından, TBMM Anayasa Komisyonu Eski Başkanı Burhan Kuzu, son yolculuğuna uğurlanıyor. 65 yaşında hayatını kaybeden Kuzu'nun Türk bayrağına sarılı cenazesi camiye getirildi.

İstanbul'da özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde bir süredir koronavirüs tedavisi gören 22, 23,  24 ve 26. Dönem Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Eski Başkanı Burhan Kuzu, dün vefat etmişti. 65 yaşındaki Kuzu için saat 12.00'de Fatih Camii'nde cenaze töreni gerçekleşecek. Kuzu'nun Türk bayragına sarılı tabutu camiye getirildi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor. 

Görüntü dökümü:

--------------------Camii avlusu 

Bayrağa sarılı cenazeden detay


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haber: Fahrettin Altun'dan Burhan Kuzu için başsağlığı mesajı
Son dakika haber: Fahrettin Altun'dan Burhan Kuzu için başsağlığı mesajı
Son dakika haberi: Bakan Albayrak'tan Burhan Kuzu için başsağlığı mesajı
Son dakika haberi: Bakan Albayrak'tan Burhan Kuzu için başsağlığı mesajı
Son dakika gündem: Eski Başbakan Mesut Yılmaz, son yolculuğuna uğurlanıyor
Son dakika gündem: Eski Başbakan Mesut Yılmaz, son yolculuğuna uğurlanıyor

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mevlana Murat Kurum Donald Trump Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli
Magazin Sezen Aksu Yıldız Tilbe Demet Özdemir Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Burak Yılmaz Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Dorukhan Toköz
Daha Fazla İzmir Deprem Bayraklı Seferihisar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: BURHAN KUZU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR (1) - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.11.2020 11:57:44. #1.14#
title