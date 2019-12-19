: Burhan Kuzu, FETÖ'nün sosyal medyadaki kirli planını açıkladı

19.12.2019 23:18 | Son Güncelleme: 19.12.2019 23:32

AK Parti Kurucu üyesi, eski İstanbul milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu, FETÖ'nün sosyal medya üzerinden yaptığı karalama kampanyasına ilişkin Cumhuriyeti Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

"FETÖ, 15 TEMMUZ'DA İÇİNDE NE VARSA KUSMUŞTUR"

Prof. Dr. Burhan Kuzu, FETÖ'nün sosyal medya ayağına ilişkin yaptığı açıklamada, "Malumunuz 17-25 Aralık günlerinden geçiyoruz. O yıllarda ilk ortaya çıktığı dönemlerdir. Son 15 Temmuz'da içinde ne varsa kusmuştur. Neticede ciddi bir mücadeleye başladı hükümet, halkımız direndi ve Türk siyasi tarihinde ve dünya tarihinde bir hukukçu ve anayasa hocası olarak böyle bir mücadeleyi hiçbir halk yapmadı. Hükümetimizin bu işi baştan beri sıkı tuttu. İşin ele başları yurt dışına kaçtılar. Bir kısmı getirildi, bir kısmını getirmek için hükümetimiz mücadeleye devam ediyor, ara ara da mağdurlar azda olsa oluyordur. Bunları de gidermek yargının görevi olarak kabul ediyoruz. Bir OHAL komisyonu var, komisyon adil davranmaya çalışıyor. Mahkemeye gitmeden önce bir eleme yeri olarak gözüküyor. Mahkemeye taşımak her zaman mümkün. Kurul karar verirken bir ölçüyü dikkate almıyor. Halkın arasında yanlış algı var, bunu düzeltmek adına söylüyorum: Çocuğunu okula göndermiş, dershaneye gönderilmiş, burs almış, para almış gibi ufak şeyler değil. Bunlardan bir kaçı bir araya gelirse ve birbirini desteklerse o zaman kurul düşünüyor ve orada mı burada mı tartarak verdiği karar yargıya açık. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere hükümet üyeleri, bakanlarımız olsun, millet mücadeleye aralıksız devam ediyor" dedi.

"SIK SERİ BİR ŞEKİLDE KULLANIYORLAR"

FETÖ ile mücadelede sosyal medya bakımından bazı zorlukların olduğunu belirten Kuzu, "Özellikle Twitter, Türkiye'nin Türk yargısının kararlarını uygulamıyor. Biri aleyhine bir yazı yazılmış veya tweet atılmışsa bunların oradan silinmesi konusunda sen yargıdan karar alsan da işlem yapmıyor ve vergi de vermiyor. Bu bakımdan o manada ciddi bir sorun var. FETÖ elamanları da bunu bildiği için sık seri bir şekilde kullanıyorlar, oradan propaganda yapıyorlar, sinir uçlarına dokunuyorlar. Hükümet elemanlarının başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere birçok yetkililere ağır hakaretlere varan sözler sarf ediyorlar, bunlara da ulaşmada emniyet güçlerimiz zorlanıyor. Farklı teknikleri var bazen bakıyorsun Ankara, İstanbul'da gözüküyor ve Amerika üzerinden yayın yapıyorlar, sistematik şekilde oralar da varlar. Ama böyle bir durum var mücadelede zor bir alan" diye konuştu.

"BİR KAÇ AYDIR DEVAM EDEN RAHATSIZLIK VAR"

FETÖ ile mücadele dik durduğunu belirten Kuzu, "Yıllardan beri özellikle şantaj montaj işlerini çok seri bir şekilde yaptılar. Benzer şeyleri halen bunlar devam ediyor şahsıma yönelik olarak. Değişik sitelerde bazen tweet atarak hemen silerek, bazen de benim attığım tweet altına yorum yaparak böyle birkaç aydır devam eden rahatsızlık var, onun altını çizmek istiyorum. Şantaj yapacağız, montaj yapacağız, photoshop yapacağız gibi birtakım şeyler. Bunların boyutunu bilmiyorum ama böyle laflar ettikleri var" sözlerini belirtti.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK"

FETÖ'nün sosyal medya üzerinden yaptığı karalamalara yönelik Cumhuriyeti Başsavcılığına bir suç duyurusunda bulunup bulunmadığı sorusuna Kuzu, "Bu tür özellikle karalama kampanyası gibi tweetten çok seri bir şekilde yapıyorlar. Cumhurbaşkanımızın şahsı var, ailesi var, bunlara yönelik önlem alma gibi çalışma var. Bu konuda bayağı bir çaba sarf ediyorlar. Şahsıma yönelik hareket bir buçuk ay önce bir tweet üzerinden başlamıştı, o zaman savcılığa bir müracaatım oldu. Savcılık ilgili birimlere durumu ilettim, diğer arkadaşlardan yapanlar da var, sadece bende değil şuanda devam ediyor. Emniyet güçleri de bunların ensesinde takip ediyorlar herhalde, yakın bir zamanda yapılacak operasyonla çökertilecek diye düşüyorum" şeklinde konuştu.

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