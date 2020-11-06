Burhan Çakır kimdir? Burhan Çakır kaç yaşında, nereli?

Siyasetçi Burhan Çakır'ın hayatına dair detaylar araştırılıyor. Kullanıcılar, Burhan Çakır evli mi sorusunu araştırıyor. Siyasi karyerindeki çalışmaları ile dikkat çeken Çakır, AK Parti'den Erzincan İl Başkanlığı yaptı. Burhan Çakır biyografisi haberimizde.

Burhan Çakır kim sorusu gündemde sıkça yer alan sorulardan biridir. Milletvekili Burhan Çakır, siyaset dünyasındaki çalışmaları ile dikkatleri çekmişti. Çakır hakkında ayrıntılar merak ediliyor. Peki, Burhan Çakır nereli? Burhan Çakır eşi kim? İşte, Burhan Çakır'ın ailesine dair ayrıntılar...

BURHAN ÇAKIR KİMDİR?

Çakır, 1969 yılında Erzincan Tercan ilçesine bağlı Kargın Beldesinde Mustafa ve Arife çiftinin oğlulları olarak dünayaya geldi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Muhasebe ve İşletme Bölümünü bitirdi. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalında yüksek lisansını tamamladı.

Amatör kulüplerde futbol oynadıktan sonra Erzincanspor Kulüp Başkan Yardımcılığı, TFF Erzincan İl Temsilciliği ve Futbol İl Tertip Kurulu Başkanlığı; ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Erzincan İl Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2013 yılında Erzincan İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği (ERİHMED) kurucusu ve halen başkanıdır.

2001 yılında AK Parti Erzincan İl Kurucu Üyeliği ve İl Başkanlığında Sosyal İşler Başkanlığı, Mali ve İdari İşler Başkanlığı, Halkla İlişkiler Başkanlığı ve Teşkilat Başkanlığından sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. AK Parti Erzincan İl Başkanlığı yaptı.

İngilizce ve Arapça bilen Çakır, evli ve 2 çocuk babasıdır.