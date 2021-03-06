Burdur Valisi Arslantaş: "10 gün sonraki risk haritasında farklı bir renk göreceğiz"
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Burdur Valisi Arslantaş: "10 gün sonraki risk haritasında farklı bir renk göreceğiz"

06.03.2021 17:09 | Son Güncelleme: 06.03.2021 17:13
Burdur Valisi Arslantaş:

Burdur'un illere göre risk haritasında renginin değişmeye başladığını vurgulayan Vali Ali Arslantaş, Rehavete düşmeden tedbirlere uyuması gerektiğinin altını çizdi.

Burdur'un illere göre risk haritasında renginin değişmeye başladığını vurgulayan Vali Ali Arslantaş, Rehavete düşmeden tedbirlere uyuması gerektiğinin altını çizdi. Arslantaş, "10 gün sonraki risk haritasında farklı bir renk göreceğiz" dedi.

Atatürk'ün Burdur'a gelişinin yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk bırakma töreni düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Vali Ali Arslantaş, Garnizon Komutanı Ören ve Belediye Başkanı Ercengiz'in Atatürk Anıtına çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşma yapan Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, 91 yıl önceki onur ve sevinci yine aynı heyecanla yüreğinde hissettiğini söyledi.

"10 gün sonraki risk haritasında farklı bir renk göreceğiz"

Konuşmasında Burdur'un illere göre risk haritasında renginin değişmeye başladığını vurgulayan Ali Arslantaş ise Rehavete düşmeden tedbirlere uyuması gerektiğinin altını çizdi. Vali Arslantaş, "Pandemiden dolayı bazı programlarımızı kısmak zorunda kaldık. Sadece meydandaki programımızı yapacağız. Göstereceğimiz mücadele ile de ilimizin rengini kırmızıdan maviye doğru çevirmeye başladığımızın işaretlerini almaya başladık. 10 gün sonraki risk haritasında farklı bir renk göreceğimizi görüyoruz. Ancak rehavete düşmeden tedbirlerimizi sonuna kadar riayet ederek bunu başarmak zorundayız" dedi.

Törene Vali Ali Arslantaş, Burdur Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Özkan Gürdoğan, Burdur milletvekilleri Yasin Uğur, Bayram Özçelik, Mehmet Göker, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Garnizon Komutanı Piyade Albay Mehmet Fatih Ören, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başaklıgil, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, Vali Yardımcısı Sedat Yıldırım, Adalet Komisyon Başkanı Hacı Süleyman Arslan, ile askerler, polisler ve vatandaşlar katıldı. - BURDUR

Burdur Valisi Arslantaş: '10 gün sonraki risk haritasında farklı bir renk göreceğiz'
Burdur Valisi Arslantaş: '10 gün sonraki risk haritasında farklı bir renk göreceğiz'
Burdur Valisi Arslantaş: '10 gün sonraki risk haritasında farklı bir renk göreceğiz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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