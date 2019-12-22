22.12.2019 11:19 | Son Güncelleme: 22.12.2019 11:22

Burdur'un geleneksel oyunu 'kös' konuşuldu

Burdur'da düzenlenen panelde Burdur'un geleneksel çocuk oyunu 'kös' konuşuldu. 'Geleneksel Çocuk Oyunlarımız ve Kös Oyunu Örneği' adlı panel sonunda Ayhan Vural (71) ile torunu Ela Akçalı (13) kös oyunu oynadı.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Türk Halk Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından üniversitenin konferans salonunda düzenlenen panelin oturum başkanlığını MAKÜ Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Perihan Ünüvar'ın yaptı. Panelde; Prof. Dr. Perihan Ünüvar, 'Oyunun gelişim üzerindeki etkileri', Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Şevkiye Kazan Nas, 'yozlaşan kültürümüzde Burdur çocuk oyunları', arkeolog Ergin Tatar 'kös oyunlarının ülkemizdeki farklı uygulamaları' ve akademik uzman Esengül Boyacıoğlu İnalpulat ise 'Burdur kös oyunu' başlıklı sunumlar yaptı.

Panelin açılış konuşmasını yapan MAKÜ Türk Halk Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Hakan Acar, Oyun bir çocuğun kişisel gelişiminin en önemli temelidir. Çocukluk zamanlarımızı hatırlayalım oynadığımız bir bilyeyi vurabilmek, 7 tane kiremidi üst üste koyabilmek, en iyi yere saklanabilmek belki amacımız ama bu oyunların ileride bizi biz yapan en önemli şey olduğunu bilmiyorduk. Metin And, 'Oyun ve Bügü' kitabında oyunun büyü kadar ciddi bir iş olduğunu söylemektedir. Bu nedenle Burdur'da oynanan ve unutulmaya yüz tutmuş kös oyununu yeniden hatırlatmayı ve gelecek nesillere taşımayı hedefledik dedi.

Konuşmaların ardından Ayhan Vural çocukluk zamanlarında oynadığı kös oyununu torunu Ela Akçalı ile birlikte oynadı. Vural, Çocukluğumda bizim evde sürekli kös oynanırdı. Babam 1950 yılında Sanat Okulu'nda özel yaptırmıştı. Benim çocuklarımı anneanneleri, dedeleri kösle avuturdu. Şimdi de ben torunuma kös öğretiyorum diye konuştu.

KÖS OYUNU NEDİR

Kös oyunu, iki kişiyle oynanan bir oyundur. Yaklaşık 40-45 santim uzunluğunda, 3 santim çapında bir dal parçası önce ortadan ikiye, sonra boyundan ikiye ayrılır. Elde edilen bu 4 tahta parçasına 'kös' adı verilir. Ütmeli bir oyun olan köste oyuncular sayılarını belirlemek için karşılıklı 12+12 bir tarafta, 12+12 bir tarafta olmak üzere çizelge ya da 48 delikli bir tahta hazırlarlar. Her oyuncunun 12 taşı vardır. Oyuncular taşlarını köslerin gelme durumlarına göre bu tahta üzerinde ilerletir. Köslerin bir tarafı kabuklu ve bombeli, diğer tarafı düz ve beyazdır.

Kaynak: DHA

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