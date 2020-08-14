BURDUR TIR'ın çekicisine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
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BURDUR TIR'ın çekicisine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

TIR'ın çekicisine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandıBURDUR'da, TIR'ın çekicisine arkadan çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

14.08.2020 12:57 | Son Güncelleme: 14.08.2020 13:04

TIR'ın çekicisine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

BURDUR'da, TIR'ın çekicisine arkadan çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza saat 00.30 sıralarında, Burdur- Antalya Karayolu, Ağlasun Kavşağı'nda meydana geldi. Burdur'dan Antalya istikametine gitmekte olan Serdar Demirağ (25) yönetimindeki 07 ED 416 plakalı otomobil, önünde seyretmekte olan sürücüsünün adı öğrenilemeyen 34 HK 4110 plakalı TIR'ın çekicisine arkadan çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. TIR şoförünün yara almadığı kazada otomobilin sürücüsü Demirağ ile yanındaki Mustafa Berkant Kaş (22), Beyzagül Fatma Aksu (17) ve Sümeyra Çetin (21) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralılardan Mustafa Berkant Kaş, ilk tedavisinin ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

BURDUR TIR'ın çekicisine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Kaynak: DHA

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