02.12.2019 12:07 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:15

Burdur şişin damak çatlatan lezzetine yurt ve dışından da talep var

Dokuz yıl önce coğrafi işaret alınarak tescillenen Burdur şiş, bölgenin en önemli damat tadı olarak dikkati çekiyor. Doğum yapmamış düvenin kaburga etinin kıyma haline getirilip, tuz ve suyla yoğrulmasıyla yapılan Burdur şiş, bölge halkı tarafından sıklıkla tüketilirken, lokantacı Mücahit Özcakka (45), Burdur şişi yurt içi ve dışına kargoyla gönderdiklerini söyledi.

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yapılan başvuru sonrası 2010 yılında Türk Patent Enstitüsü'nden coğrafi işaret alınarak tescillenen 'Burdur şiş' kendine has damak tadıyla kenti ziyaret edenlerin aradığı lezzet haline geldi. Burdur'da ilkokul üçüncü sınıfta garson olarak başladığı lokantacılıkta 35'inci yılını dolduran Mücahit Özcakka (45) Burdur şişin başka şehirlerde de yapıldığını ancak Burdur'daki lezzeti vermediğini söyledi.

'BU İŞ BİR SANAT'

Özcakka, Herkes şiş yapar ama Burdur şişin yerini tutmaz. Burdur şiş Burdur'da yenir. Bu işe sevgini katacaksın. Severek yapacaksın. Pidesiyle, unuyla, ocağıyla bu işi severek yapacaksın. Bu iş bir sanat dedi.

'TUZ VE SU DIŞINDA BİR ŞEY KATMIYORUZ'

Burdur şişin doğum yapmamış düvenin kaburga etinden yapıldığını ve lezzetinin de buradan geldiğini aktaran Mücahit Özcakka, Herhangi bir katkı maddesi yok. Kıymaya, tuz ve su dışında başka bir şey katmıyoruz. Burdur şişte baharat yoktur. Kıymayı tuz ve su ile yoğurduktan sonra şişlere takıyoruz. Ocakta pişirdikten sonra servis ediyoruz diye konuştu.

'KARGOYLA GÖNDERİYORUZ'

Türkiye'nin çeşitli illerinde bulunan Burdurlulara kargoyla Burdur şiş gönderdiğini de anlatan Özcakka, şöyle dedi

Burdur'da yetişen kişi bu şişin hastasıdır. Başka şehirlerde yaşayan hemşehrilerimiz çocukluklarında damak tadını aldıkları şişi özledikleri zaman arıyor. Biz de onların damak tadına uygun olarak şişlerimizi hazırlayıp, kargoyla gönderiyoruz. Kişi Burdur'da yetiştiyse isterse her gün biftek, bonfile yesin çocukluktan gelen Burdur şişin yerini tutmaz.

Mücahit Özcakka yurt dışına kargoyla Burdur şiş gönderdiklerini aktardı. Burdur şişten sonra kaymaklı kadayıfının da olmazsa olmaz olduğunu söyledi.

Kaynak: DHA