BURDUR MÜFTÜLÜĞÜ'NDEN PANKARTLI RAMAZAN ETKİNLİĞİ
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BURDUR MÜFTÜLÜĞÜ'NDEN PANKARTLI RAMAZAN ETKİNLİĞİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURDUR'da İl Müftülüğü tarafından ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, çeşitli sloganların yer aldığı pankartlar taşındı.

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BURDUR'da İl Müftülüğü tarafından ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, çeşitli sloganların yer aldığı pankartlar taşındı.

Burdur İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından toplumun manevi duygularını, gençlerin milli ve manevi değerlerini canlı tutmak, ramazan ayının gelişini müjdelemek amacıyla farklı bir etkinlik gerçekleştirildi. İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü üyeleri, 'Bu ramazan evdeyiz', 'Gel zekat ile derman olalım', 'Sıfır korona, sıfır yasak', 'Gel oruç ile sıhhat bulalım' yazılı dövizlerle Cumhuriyet Meydanına geldi. Etkinlik alanına gelen İl Müftüsü Enver Türkmen, "Ramazanı şerif öncesinde namazan duyarlılığı oluşturalım istedik. Sadece sözde değil, bu kez göze ve gönle hitap edelim, farkındalık oluşturalım arzu ettik. Burdur'da öğrencilerimiz ve görevlilerimizle birlikte pankartlarla, afişlerle ramazanı şerifin coşkusunu milletimize yaşatalım istedik" dedi.

Bu yıl ramazan ayının temasının 'Şifa ayı ramazan' olduğunu söyleyen Türkmen, "Tam da bu seneye uygun. Biliyorsunuz bütün insanlık Covid-19'la mücadele ediyor. Biz tıbbi olarak her türlü tedbiri alacağız. Tedbiri aldıktan sonra da Rabbimize dua edeceğiz. İnşallah Rabbim ramazanın hürmetine bütün insanımızı kurtarsın diye dua ediyoruz" dedi.

BURDUR MÜFTÜLÜĞÜ'NDEN PANKARTLI RAMAZAN ETKİNLİĞİ
BURDUR MÜFTÜLÜĞÜ'NDEN PANKARTLI RAMAZAN ETKİNLİĞİ
BURDUR MÜFTÜLÜĞÜ'NDEN PANKARTLI RAMAZAN ETKİNLİĞİ
BURDUR MÜFTÜLÜĞÜ'NDEN PANKARTLI RAMAZAN ETKİNLİĞİ
BURDUR MÜFTÜLÜĞÜ'NDEN PANKARTLI RAMAZAN ETKİNLİĞİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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