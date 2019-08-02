BURDUR Hareketli yaşam için bisiklet dağıtıldı

Hareketli yaşam için bisiklet dağıtıldı

Sağlık Bakanlığı'nın 'Sağlıklı Beslenme ve Haraketli Yaşam' Programı kapsamında 'Sağlık için hareket et' sloganıyla 162 bisiklet dağıtıldı.

Bucak İlçe Sağlığı Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan protokolle öğrencilere verilmek üzere Bucak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne ve bazı kurumlara 162 adet bisiklet dağıtıldı. Bucak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen bisiklet dağıtım törenine Kaymakam Yalçın Sezgin, Ak Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik, Yasin Uğur, Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal, İl Sağlık Müdürü Reha Sermed Aygören, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Erdener Bede, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Murat Erk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Damarcan, İlçe Sağlığı Müdürü Yasemin Erk, Bucak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Yalçın Meçikoğlu, siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Burdur Sağlık Müdürü Reha Sermed Aygören, bisiklet ile hareketli hayat sistemini oluşturmak istediklerini, çocuklara ve gençlere sporu sevdirmek, onları birer sporcu birey olarak yetiştirmek hedefini arzuladıklarını belirtti. Aygören, bu amaçla Bucak Belediyesi'ne 20, Kaymakamlığa 15, Bucak Devlet Hastanesi'ne 10, Mehmet Cadıl Sağlık Hayat Merkezi'ne 20 ve Bucak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne 97 olmak üzere toplam 162 bisiklet verdiklerini söyledi.

Belediye Başkanı Emrullah Ünal ise bisikletin bir araba üretiminde kullanılan materyalin yüzde beşi olduğunu vurgulayarak, çevre dostu bir araç olan bisiklet kullanımının arttırılması gerektiğini belirtti.

Kaymakam Yalçın Sezgin ise yaptığı konuşmada Sağlık Bakanlığı'nın 1 milyon bisiklet kampanyasının özünde sağlıklı yaşamın ve önleyici sağlık hizmetlerinin aslında çok görünen bir anlayışı olduğunu belirtti. Kaymakam Sezgin, Hareketli bir yaşam ile pek çok sağlık sorunun önüne geçmek mümkün. Şeker, tansiyon ve kalp rahatsızlıklarına kadar pek çok sorunun başlangıcı hareketsiz yaşam dedi.

Kaynak: DHA