Burdur'daki tarihi Susuz Han öğrencilerin resimlerine ev sahipliği yaptı

Burdur'un Bucak ilçesinde öğrencilerin yaptığı resimlerden oluşan sergi düzenlendi.

Burdur'un Bucak ilçesinde öğrencilerin yaptığı resimlerden oluşan sergi düzenlendi.

Kaymakamlık ve belediye ile bir sanat evi tarafından tarihi Susuz Han'da organize edilen "Anadolu Renkleri" isimli sergide, ilçedeki ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerin çizdiği 24 resim yer aldı.

Sergisinin açılışına, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Kaymakam Erol Tanrıkulu ve Belediye Başkanı Emrullah Ünal ile davetliler katıldı.

Kaymakam Tanrıkulu, yaptığı konuşmada, Anadolu coğrafyasının birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını söyledi.

Serginin düzenlendiği hanın 1237'de Anadolu Selçuklu Sultanı 2. Gıyaseddin Keyhusrev döneminde yapıldığını belirten Tanrıkulu, "Bugün sanatın tarihle kucaklaştığı bir an, çocuklarımızın çizdiği kültür eserlerinin, Türk motiflerinin tarihi bir mekanda sergilenmesi büyük anlam taşıyor." ifadesini kullandı.

Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal da insanların duygularını, düşüncelerini ve güzellikleri bir başkasına aktarmanın en iyi yollarından birinin sanat olduğunu vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Çubuk