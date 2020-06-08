Burdur'da zincirleme kaza 3 yaralı
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Burdur'da zincirleme kaza 3 yaralı

Burdur'da zincirleme kaza 3 yaralıBURDUR merkez Büğdüz köyünde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

08.06.2020 17:21 | Son Güncelleme: 08.06.2020 17:26

Burdur'da zincirleme kaza 3 yaralı

BURDUR merkez Büğdüz köyünde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Burdur'un köylerindeki para çekmek makinelerine para götüren Muammer Bağ yönetimindeki 06 BTP 371 plakalı para nakil aracıyla Tahir Babayiğit (25) yönetimindeki 07 AFH 719 plakalı otomobil Büğdüz köyü içerisindeki ana yolda çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobiller Burdur'dan Aziziye köyüne tomruk yüklemek için gitmekte olan Emin Gülmez (40) yönetimindeki 07 RG 465 plakalı TIR'a çarparak yoldan çıkmasına sebep oldu.

Kazada Tahir Babayiğit, eşi Hafize Babayiğit (25) ile para nakil aracında bulunan görevli memur Abdurrahman Çelik yaralandı. TIR şoförüyle para nakil aracının sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu. TIR şoförü Emin Gülmez banka aracının hatalı sollama yapması nedeniyle kazanın meydana geldiğini iddia etti.

Yaralılar ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından kazaya karışan araçlar çekici ile otoparka çekildi.

Burdur'da zincirleme kaza 3 yaralı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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