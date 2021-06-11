Burdur'da yıldırım isabet eden 23 koyun telef oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Burdur'da yıldırım isabet eden 23 koyun telef oldu

Burdur'da yıldırım isabet eden 23 koyun telef oldu
Anadolu Ajansı / Murat Çoban - Haberler | Güncel

Burdur'un Karamanlı ilçesinde yıldırımın isabet ettiği 23 koyun telef oldu.

Burdur'un Karamanlı ilçesinde yıldırımın isabet ettiği 23 koyun telef oldu.

Manca köyü Armutlukırı mevkiinde, çoban İzzet Özer'in otlattığı koyunlara yıldırım isabet etti.

Özer'in köy muhtarından yardım istemesi üzerine olay yerine, jandarma ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemenin ardından telef olan 23 koyun, muhtarlıkça açılan bir çukura gömüldü.

Kontrol amaçlı hastaneye kaldırılan çobanın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Çoban

HDP ilçe binasında terör örgütü elebaşının posteri asılmasına 25 yıl hapis istemi
HDP ilçe binasında terör örgütü elebaşının posteri asılmasına 25 yıl hapis istemi
HDP Esenyurt İlçe Başkanlığında terör örgütü elebaşı Öcalan'ın posterinin asılmasına ilişkin iki şüpheli hakkında, 25 yıla kadar hapis istemiyle...
HDP Esenyurt İlçe Başkanlığında terör örgütü elebaşı Öcalan'ın posterinin asılmasına ilişkin iki şüpheli hakkında, 25 yıla kadar hapis istemiyle...
Sel sularıyla tarlalara sürüklenen balıkları topladılar (2)
Sel sularıyla tarlalara sürüklenen balıkları topladılar (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Sedat Peker Muharrem İnce Veysel Eroğlu Memduh Büyükkılıç
Magazin Tan Taşçı Hazal Kaya Sarp Akkaya Burcu Biricik
Spor Şenol Güneş Yiğit Şardan Okay Yokuşlu Nihat Özdemir Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Burdur'da yıldırım isabet eden 23 koyun telef oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.6.2021 22:50:30. #1.14#

title