Burdur'da toplam 59 bin 120 kişi aşı oldu

- Burdur'da toplam 59 bin 120 kişi aşı oldu Başkan Ercengiz ikinci doz aşısını yaptırdı Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, CoronaVac 2. doz aşısını yaptırdı.

- Burdur'da toplam 59 bin 120 kişi aşı oldu

Başkan Ercengiz ikinci doz aşısını yaptırdı

BURDUR - Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, CoronaVac 2. doz aşısını yaptırdı. Başkan Ercengiz ile birlikte Burdur'da toplamda 59 bin 120 kişi CoronaVac aşısı oldu.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'e, yeni tip koronavirüs aşısının ikinci dozu Burdur Devlet Hastanesinde yapıldı. Aşısı gelen kişilerin aşılarını yaptırmaları konusunda uyaran Başkan Ercengiz, "Bugün Covid-19 salgınına karşı aşılama takvimi içerisinde sıram geldiği için 2. doz aşımı yaptırdım. Bütün hastalara acil şifalar diliyoruz. Aşılama hızının artarak bir an evvel yurttaşlarımızın da aşılanarak bu salgınla mücadele de etkin bir şeklide mücadelemizi devam ettirmek istiyoruz. Herkes aşısının günü geldiği gün Lütfen yaptırsın" dedi.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ile beraber toplam 59 bin 120 kişi CoronaVac aşısı olurken, 19 bin 290 kişiye 2. doz aşı uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CEMAL TURAN KAYA