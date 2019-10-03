03.10.2019 18:41

Burdur'da Koordinasyon Toplantısı yapıldı

Burdur'da 2019 yılı 4'üncü dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda Vali Hasan Şıldak başkanlığında yapılan toplantıya Vali Yardımcısı Ali Nazım Balcıoğlu, Burdur Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Duygulu, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ve yatırımcı kuruluşların bölge müdürleri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Vali Hasan Şıldak, Burdur'da 2019 yılında 6 milyar 303 milyon 149 bin lira bedelli 274 proje olduğunu söyledi. Şıldak, "Bu projelere önceki yıllarda 2 milyar 318 milyon 533 bin lira harcanmış olup bu yıl ki ödenek bedeli ise 379 milyon 606 bin 544 liradır. Bu ödeneğin ise 264 milyon 697 bin 307 lirası harcanmış ve nakdi gerçekleşme oranı yüzde 70'tir. 2019 yılında yerel yönetim yatırımlarında ise 97 milyon 89 bin 250 lira bedelli 43 proje bulunuyor. Bu projelere, önceki yıllarda 9 milyon 983 bin 576 lira harcandı. Bu yıl ayrılan 82 milyon 613 bin 485 liranın ise 59 milyon 862 bin 811 lirası harcandı" dedi.

Vali Hasan Şıldak'ın konuşmasının ardından yatırımcı kurumların bölge ve il müdürleri tarafından Burdur'da yapılan yatırımlarla ilgili bilgi verildi.

Kaynak: DHA