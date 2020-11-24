Burdur'da karantinayı ihlal eden vatandaş, pazara girerken yakalandı
24.11.2020 20:47 | Son Güncelleme: 24.11.2020 21:34
Burdur'da koronavirüs hastası ile temaslı olduğu için karantinada olması gereken hasta, evden çıkıp geldiği pazarda HES kodu sorgulamasında yakalandı. Polis ve zabıtanın durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen ekipler hasta, KYK yurduna götürdü. Ayrıca karantinayı ihlal ettiği için de hastaya idari para cezası uygulandı.
Burdur'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinada olması gereken kişi kent pazarına girerken yakalandı.
POLİS, HES KODUNU SORUNCA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI
Karantina tedbirleri uygulanan Askeriye köyünden Uzay Çatı Kapalı Pazar Yeri'ne alışverişe gelen M.A.E'ye girişte polis ekipleri HES kodunu sordu. M.A.E'nin temaslı olduğu için karantinada olması gerektiğinin anlaşılmasının ardından pazar yerine sağlık ekipleri çağrıldı.
YURDA GÖTÜRÜLEREK KARANTİNA ALTINA ALINDI
Cezai işlem uygulanan M.A.E, ambulansla Gençlik ve Spor Bakanlığı yurduna götürülerek karantinaya alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok