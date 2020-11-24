Burdur'da karantinayı ihlal eden vatandaş, pazara girerken yakalandı

Burdur'da koronavirüs hastası ile temaslı olduğu için karantinada olması gereken hasta, evden çıkıp geldiği pazarda HES kodu sorgulamasında yakalandı. Polis ve zabıtanın durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen ekipler hasta, KYK yurduna götürdü. Ayrıca karantinayı ihlal ettiği için de hastaya idari para cezası uygulandı.