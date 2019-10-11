Burdur'da kamyonla otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Burdur'da kamyonla otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Burdur'un Bucak ilçesinde kamyonla otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

11.10.2019 23:00
Burdur'da kamyonla otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Burdur'un Bucak ilçesinde kamyonla otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Faik Altınel idaresindeki 06 DB 3811 plakalı otomobil, Burdur-Antalya kara yolu Dağbeli mevkisinde İbrahim Keser, yönetiminde 33 VLA 54 plakalı kamyonla çarpışarak, şarampole devrildi.

Kazada yaralanan Altınel, sağlık ekiplerince Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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