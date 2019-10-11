Burdur'da kamyonla otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Burdur'un Bucak ilçesinde kamyonla otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Burdur'un Bucak ilçesinde kamyonla otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Faik Altınel idaresindeki 06 DB 3811 plakalı otomobil, Burdur-Antalya kara yolu Dağbeli mevkisinde İbrahim Keser, yönetiminde 33 VLA 54 plakalı kamyonla çarpışarak, şarampole devrildi.
Kazada yaralanan Altınel, sağlık ekiplerince Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.