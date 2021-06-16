Burdur'da imamı bıçaklayan saldırganlardan biri yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Burdur'da imamı bıçaklayan saldırganlardan biri yakalandı

Burdur'da imamı bıçaklayan saldırganlardan biri yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Burdur'da camide imamı bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçan saldırganlarından biri yakalandı.

Burdur'da camide imamı bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçan saldırganlarından biri yakalandı. Diğer saldırganın ise yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Olay, kent merkezindeki 149 Evler Camii'nin bahçesinde meydana gelmişti. İmam Fatih Yavuz'u bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçarak uzaklaşan saldırganların kimlikleri belli oldu. Saldırganlardan H.B., İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince Bucak'ta yakalandı. Kasten yaralama, yağma, gasp ve tehdit suçlarından kaydı olduğu belirlenen H.B., emniyetteki işlemlerin ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Kasten yaralama, tehdit ve 3136 sayılı kanuna muhalefet suçlarından kaydı olduğu belirlenen, başka bir suç kaydı ile ilgili mahkemece aranmasının olduğu öğrenilen H.G.'nin ise yakalanmasına yönelik arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Olayın geçmişi

İmam Fatih Yavuz, yatsı namazını kıldıktan sonra kimliği belirsiz kişiler tarafından caminin şadırvanında bıçaklı saldırıya uğramıştı. İddiaya göre bir gün önce ailevi sıkıntıları olduğunu belirten bir şahıs cami hocasından yardım istemek için Fatih Yavuz'un yanına gelmişti. Yatsı namazını kılıp giden şahıs ertesi gün tekrar imam Fatih Yavuz'un yanına bir arkadaşı ile birlikte gelerek onu bıçaklamıştı. Hastaneye kaldırılan Fatih Yavuz, tedavisinin ardından taburcu edilmişti. - BURDUR

Burdur'da imamı bıçaklayan saldırganlardan biri yakalandı
Burdur'da imamı bıçaklayan saldırganlardan biri yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bodrum'da 1 polis memuru çıkan çatışmada şehit oldu
Bodrum'da 1 polis memuru çıkan çatışmada şehit oldu
Son dakika haber... İzmir'de hastanede sır ölüm
Son dakika haber... İzmir'de hastanede sır ölüm
Okul inşaatında iskele çöktü, 2 kardeş feci şekilde can verdi
Okul inşaatında iskele çöktü, 2 kardeş feci şekilde can verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Sedat Peker Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bergen Ezgi Mola Seda Sayan Farah Zeynep Abdullah
Spor Diego Ozan Tufan Yiğit Şardan Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Burdur'da imamı bıçaklayan saldırganlardan biri yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.6.2021 23:51:03. #1.15#

title