Son dakika haber | Isparta-Antalya yolunda can pazarı: 2 ölü, 1 ağır yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Isparta-Antalya yolunda can pazarı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Isparta-Antalya yolunda can pazarı: 2 ölü 1 ağır yaralı Küçükbaş hayvan yüklü TIR şarampole devrildi, 2 ölü 1 yaralı -Kazada TIR'daki 300 hayvandan 234'ü telef oldu, canlı olanlar korumaya alındı Isparta-Antalya yolunun tüneller mevkiinde küçükbaş hayvan yüklü TIR'ın şarampole devrilmesi...

ANTALYA (İHA) - Isparta- Antalya yolunda can pazarı: 2 ölü 1 ağır yaralı

Küçükbaş hayvan yüklü TIR şarampole devrildi, 2 ölü 1 yaralı

-Kazada TIR'daki 300 hayvandan 234'ü telef oldu, canlı olanlar korumaya alındı

BURDUR - Isparta-Antalya yolunun tüneller mevkiinde küçükbaş hayvan yüklü TIR'ın şarampole devrilmesi sonucu meydana geleden kazada 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza saat 14.00 sıralarında Isparta-Antalya yolunun Burdur'un Ağlasun ilçesi sınırındaki tüneller mevkiinde meydana geldi. Isparta'dan Antalya yönüne seyir halindeki Serdar Uygunidaresindeki 42 AFE 793 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazada, sürücüyle birlikte araçta bulunan Muhammet Tanırve Afganistan uyruklu Ali Muhammet Reşit, TIR içinde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla TIR'da sıkışan 3 kişi çıkarıldı. Sağlık ekipleri Serdar Uygun ve Muhammet Tanır'ın öldüğünü belirledi. Ağır yaralı olarak kurtarılan Ali Muhammet Reşit ise ambulansla Isparta'daki hastaneye kaldırıldı.

Uzun süre trafiğe kapatılan yol, savcılık incelemesinin ardından TIR'ın yoldan kaldırılmasıyla yeniden açıldı.

Öte yandan Isparta Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, TIR'da bulunan 300 hayvandan 234'ü telef olurken, 51'i canlı olarak kurtarıldı. 15 hayvan da kaza yerinde kesildi.

Son dakika haber | Isparta-Antalya yolunda can pazarı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Son dakika haber | Isparta-Antalya yolunda can pazarı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Son dakika haber | Isparta-Antalya yolunda can pazarı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Son dakika haber | Isparta-Antalya yolunda can pazarı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Son dakika haber | Isparta-Antalya yolunda can pazarı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Son dakika haber | Isparta-Antalya yolunda can pazarı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Son dakika haber | Isparta-Antalya yolunda can pazarı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Son dakika haber | Isparta-Antalya yolunda can pazarı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Son dakika haber | Isparta-Antalya yolunda can pazarı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Son dakika haber | Isparta-Antalya yolunda can pazarı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
İhlas Haber Ajansı / Ali Serkan Aygün - Son Dakika Haberleri
Otostop yaparak bindiği aracın kaza yapması sonucu yaşamını yitirdi

Otostop yaparak bindiği aracın kaza yapması sonucu yaşamını yitirdi

 Görüntüleri ortaya çıktı! Ustasını bıçakla rehin alan garson, öncesinde bir de gasbetmiş

Görüntüleri ortaya çıktı! Ustasını bıçakla rehin alan garson, öncesinde bir de gasbetmiş

 İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Davutoğlu Şenol Güneş Mansur Yavaş Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Gülşen Cansu Dere İrem Derici
Spor Arda Turan Burak Elmas Hamit Altıntop
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Fahrettin Koca Halil İbrahim Dervişoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haber | Isparta-Antalya yolunda can pazarı: 2 ölü, 1 ağır yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.09.2021 17:19:38. #1.12#