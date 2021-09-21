ANTALYA (İHA) - Isparta- Antalya yolunda can pazarı: 2 ölü 1 ağır yaralı

Küçükbaş hayvan yüklü TIR şarampole devrildi, 2 ölü 1 yaralı

-Kazada TIR'daki 300 hayvandan 234'ü telef oldu, canlı olanlar korumaya alındı

BURDUR - Isparta-Antalya yolunun tüneller mevkiinde küçükbaş hayvan yüklü TIR'ın şarampole devrilmesi sonucu meydana geleden kazada 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza saat 14.00 sıralarında Isparta-Antalya yolunun Burdur'un Ağlasun ilçesi sınırındaki tüneller mevkiinde meydana geldi. Isparta'dan Antalya yönüne seyir halindeki Serdar Uygunidaresindeki 42 AFE 793 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazada, sürücüyle birlikte araçta bulunan Muhammet Tanırve Afganistan uyruklu Ali Muhammet Reşit, TIR içinde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla TIR'da sıkışan 3 kişi çıkarıldı. Sağlık ekipleri Serdar Uygun ve Muhammet Tanır'ın öldüğünü belirledi. Ağır yaralı olarak kurtarılan Ali Muhammet Reşit ise ambulansla Isparta'daki hastaneye kaldırıldı.

Uzun süre trafiğe kapatılan yol, savcılık incelemesinin ardından TIR'ın yoldan kaldırılmasıyla yeniden açıldı.

Öte yandan Isparta Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, TIR'da bulunan 300 hayvandan 234'ü telef olurken, 51'i canlı olarak kurtarıldı. 15 hayvan da kaza yerinde kesildi.