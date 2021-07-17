Burdur'da din görevlisini bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı
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Burdur'da din görevlisini bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

Burdur'da din görevlisini bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Bilal Altıok - Haberler | Güncel

Burdur'da din görevlisini cami bahçesinde bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.

Burdur'da din görevlisini cami bahçesinde bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.

Fevzi Çakmak Mahallesi 149 Evler Camisi imamı Fatih Yavuz'u bıçakla yaraladığı tespit edilen şüpheli H.G, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Bucak ilçesinde gözaltına alındı.

H.G. hakkında ayrıca "silahla kasten yaralama" suçundan 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Din görevlisi Fatih Yavuz, geçen ay cami bahçesinde saldırıya uğramış, kendisini kalçasından bıçakla yaralayan zanlı, olay yerinden kaçmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok

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