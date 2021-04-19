Burdur'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Burdur'un Bucak ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Burdur'un Bucak ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Mustafa Türe idaresindeki 07 AHR 921 plakalı otomobil, Bucak-Antalya kara yolu Susuz köyü yakınlarında yol kenarındaki tarlaya devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüsü Türe, sağlık ekiplerince Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Çubuk