Burdur'da 380 litre kaçak içki ele geçirildi
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Burdur'da 380 litre kaçak içki ele geçirildi

30.12.2020 12:48 | Son Güncelleme: 30.12.2020 13:15

- Burdur'da 380 litre kaçak içki ele geçirildi Burdur'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik gerçekleştirilen kaçak içki operasyonunda 380 litre kaçak içki ele geçirildi.

- Burdur'da 380 litre kaçak içki ele geçirildi

BURDUR - Burdur'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik gerçekleştirilen kaçak içki operasyonunda 380 litre kaçak içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 28 Aralık tarihinde C.Ç isimli şahsın ikametine yaptığı operasyonda şişe üzerinde İnftex ibareli 1 litre el yapımı rakı, Yeni Rakı ibareli 1 litre el yapımı rakı, Yeni Rakı ibareli 1,5 litrelik 2 adet el yapımı rakı, Lvıvska ibareli 70 cl el yapımı rakı, Cümbüş ibareli 1,5 litre şarap, Biricik ibareli 2 litre şarap, Cümbüş ibareli 1,5 litre şarap, Jack Daniels ibareli 1 litre el yapımı viski, Absould Vodka ibareli 1 litre el yapımı viski, Absould Kurant ibareli 1 litre el yapımı viski, Bidon içerisinde 350 litre şarap, 1,5 litrelik üzerinde değişik ibareler bulunan 12 şişe şarap, ve doldurulmak üzere 41 adet boş rakı ve şarap şişesi ele geçirdi.

Olay ile ilgili gözaltına alınan C.Ç. isimli şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Burdur'da 380 litre kaçak içki ele geçirildi
Burdur'da 380 litre kaçak içki ele geçirildi
Burdur'da 380 litre kaçak içki ele geçirildi
Burdur'da 380 litre kaçak içki ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CEMAL TURAN KAYA

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