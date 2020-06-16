Burdur'da 20 gündür koronavirüs vakası görülmedi
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Burdur'da 20 gündür koronavirüs vakası görülmedi

Koronavirüse karşı tedbirleri sıkı şekilde uygulayan Burdur'da son 20 gündür yeni bir vaka çıkmaması halkı sevindirdi. Konuya ilişkin bilgilendirme yapan Burdur Valisi Hasan Şıldak, kent halkının alınan önlemlere duyarlılıkla yaklaşması sonucunda vaka sayısının bittiğini söyledi. Vali Şıldak, önlemlerin gevşetilmemesi konusunda da uyarıda bulundu.

16.06.2020 14:01 | Son Güncelleme: 16.06.2020 14:57

Burdur Valisi Hasan Şıldak, kentte son 20 günde koronavirüs (Kovid-19) vakası görülmediğini söyledi. Kent halkı da alınan önlemler ve vatandaşların da duyarlılığı sayesinde bu durumun ortaya çıktığını belirterek, önlemlerin gevşetilmemesi ve fiziki mesafeye dikkat edip, maske takılmasının gerekli olduğuna işaret etti.

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanı kararıyla Balıkesir Valiliği'ne atanan Vali Hasan Şıldak için Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Lavanta Tepesi Otel'de veda yemeği düzenlendi. Yemeğe Garnizon Komutanı Albay Cenk Baburşah, Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Gürdoğan, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, vali yardımcıları, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ile STK temsilcileri katıldı.

"SÜRECİ EN İYİ ŞEKİLDE YÜRÜTMEYE ÇALIŞTIK"

Yemekte konuşan Vali Hasan Şıldak, Burdur'da kendisine göre samimi bir çalışma ortamı oluşturmaya çalıştığını söyledi. Mart ayının ortalarında dünyada ve Türkiye'de pandemi süreci yaşanmaya başladığını hatırlatan Vali Şıldak, "Bu süreci de Burdur olarak yine bütün paydaşlarla birlikte bütün ilgili kurum ve kuruluşlarımızla birlikte halkımızın da son derece duyarlı ve anlayışıyla en iyi şekilde yürütmeye çalıştık. Şu anda Burdur'da hiçbir pozitif vaka olarak tanımladığımız hastalık yok. Yani bunu yaşayabildik. 20 gündür yok. Allah'a şükürler olsun ki bu kadar titiz çalıştılar." dedi.

Burdur'da 20 gündür koronavirüs vakası görülmedi

"DİKKATİ ELDEN BIRAKMAMAK LAZIM"

Vali Şıldak, "Sağlık Müdürlüğümüz, emniyetimiz, jandarmamız, kaymakamlarımız hep birlikte bu sonuçları elde ettik. İnşallah bundan sonra da ben ayrılırken şunu belirtmek istiyorum gerçekten dikkati elden bırakmamak gerekiyor. Kontrollü sosyal hayatın gereklerini hem vatandaşlar olarak hem kurumlar olarak hem de iş yerleri- işletmeler olarak dikkatlice uygulamaya devam etmemiz gerekiyor. Bunun da altını çizmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"HALKIMIZ TEDBİRLERE SIKI SIKI UYDU"

Vali Hasan Şıldak'ın bu açıklamaları bölge halkında memnuniyet oluşturdu. Esnaf Veysel Akçay (52), Burdur'da Kovid-19 vakalarının az olmasının alınan sıkı önlemlerle gerçekleştiğini belirterek, "Hastalık Burdur'da fazla gözükmedi. Bunun nedenlerinden birisi Valiliğin iyi tedbirler alması ve Burdur halkının bu tedbirlere uyması. Bu yüzden memleketimizde hastalık fazla görülmedi. Halkımız tedbirlere sıkı sıkı uydu" diye konuştu.

"VALİ BEYİMİZ ÇOK SIKI TUTTU"

Kent halkından Rüştü Işık (50), "Sağ olsun Vali Beyimiz çok sıkı tuttu. Bunun çok faydası oldu. Sağ olsun. Allah razı olsun. Çok şükür şu anda hastalık yok memleketimizde" dedi.

Osman İş (60), "Bizim Burdur'da fazla hastalık yok. Tedbirlere uyduğumuz için hastalık yayılmadı. İnşallah bu şekilde devam eder" diye konuştu.

"MASKEMİZ TAKACAĞIZ"

Kent halkından Selahattin Kurtulmuş (66), "Tekrar içeri kapanmamak için kurallara uymak gerekiyor. Maskemizi takacağız. Mesafeyi ayarlayacağız. Burdur'da şu anda gözüken herhangi bir vaka yok. İnşallah olmamasını istiyoruz" dedi.

"SONUÇ ALACAĞIZ"

Osman Yavuz Arslan (45) da "Burdur Valiliğimiz ve Burdur Belediyesi tarafından alınan önlemlerle çevre vilayetlere nazaran Kovid-19 daha az. Badiresiz bir şekilde atlatılmak üzere. İnşallah bu tedbirler meyvesini verecek ve sonuç alacağız" diye konuştu.

Burdur'da 20 gündür koronavirüs vakası görülmedi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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