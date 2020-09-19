Burdur'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla program düzenlendi
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Burdur'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla program düzenlendi

Karamanlı ilçesinde, 19 Eylül Gaziler günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Burdur'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla program düzenlendi
19.09.2020 13:01 | Son Güncelleme: 19.09.2020 13:04

Karamanlı ilçesinde, 19 Eylül Gaziler günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Tören, belediye binasının yanındaki Atatürk Anıtına çelenk konulmasıyla başladı.

Karamanlı Kaymakamı Mesut Coşkun, Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu, gaziler ve daire müdürlerinin katıldığı törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törenin ardından Kaymakam Coşkun, programa katılanlarla bir araya geldi.

Kaynak: AA

AA Editörü - Murat Çoban
Murat Çoban
AA Editörü
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