Burcu Özberk kimdir? Burcu Özberk kaç yaşında, nereli? Burcu Özberk hangi dizilerde oynadı?

2015 yılında ilk bölümü yayınlanan Güneşin Kızları dizisinde Nazlı karakterine hayat veren Burcu Özberk kimdir? Burcu Özberk kaç yaşında, nereli? Burcu Özberk hangi dizilerde oynadı?

Son olarak Çocuklu dizisiyle izlediğimiz başarılı oyuncu Burcu Özberk, birçok dizide yer aldı. Burcu Özberk kimdir? Burcu Özberk kaç yaşında, nereli? Burcu Özberk hangi dizilerde oynadı?

BURCU ÖZBERK KİMDİR?

Burcu Özberk, 12 Aralık 1989 yılında Eskişehir'de dünyaya gelmiştir. Özberk, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Burcu Özberk Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde okuduğu dönemde Muhteşem Yüzyıl dizisinde Huricihan Sultan karakterini canlandırmıştır.

BURCU ÖZBERK HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Muhteşem Yüzyıl,

Güneşin Kızları,

Şahane Damat,

Badem Şekeri,

Arslan Ailem,

Direniş Karatay,

Afili Aşk,

Çocukluk