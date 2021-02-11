Burcu Esmersoy geri adım attı! İşte ünlü sunucunun 14 Şubat itirafı!
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Burcu Esmersoy geri adım attı! İşte ünlü sunucunun 14 Şubat itirafı!

11.02.2021 15:46 | Son Güncelleme: 11.02.2021 15:49
Burcu Esmersoy geri adım attı! İşte ünlü sunucunun 14 Şubat itirafı!

Sunucu Burcu Esmersoy, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Bir arkadaşının evine gittiğini söyleyen Esmersoy, basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti. Burcu Esmersoy, '14 Şubat'ta bir planım yok. Benimle ilgili planı olan varsa haber versin' sözlerinin şaka olduğunu ifade ederken o gün çekimleri olduğunu söyledi. İşte Esmersoy'un açıklamaları...

'14 ŞUBAT'TA PLANIM YOK'

Esmersoy, 14 Şubat Sevgililer Günü ile ilgili olarak, "Benim 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutlayacak bir aşkım olmadığı için o gün hiç bir planım yok. Benimle ilgili planı olan varsa haber versin' açıklamasıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

'ŞAKA YAPTIM'

Konu hakkında yeni açıklamalarda bulunan Burcu Esmersoy, "14 Şubat'ta ben çalışıyorum şaka yaptım. Sevgililer Günü'nde herkes sevdiği kişiyle birlikte olmalı" dedi.

Esmersoy, muhabirlerin, "Sizin hiç Sevgililer Günü'nde birlikte olmayı isteyip de birlikte olamadığınız biri oldu mu?" sorusuna, "Sence öyle bir şey mümkün mü?" diyerek cevap verdi.

İPEK TUZCUOĞLU'NUN O SÖZLERİ SORULDU

Oyuncu İpek Tuzcuoğlu'nun 'Bir oyuncunun 3 milyon takipçisi olması başarılı olduğu anlamına gelmez. Sektörde Instagram takipçisine göre rol dağılımı yapılıyor, doğru bulmuyorum' açıklamalarını soran muhabirlere güzel sunucu, "Gerçekten oyuncu olanlara daha çok teklif gitmeli" dedi.

Kaynak: Snob Magazin

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