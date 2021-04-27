Burcu Biricik'in gerçek mesleği şaşkına çevirdi!
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Burcu Biricik'in gerçek mesleği şaşkına çevirdi!

Burcu Biricik'in gerçek mesleği şaşkına çevirdi!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

'Fatma' ve 'Camdaki Kız' dizilerindeki performansıyla adından söz ettiren oyuncu Burcu Biricik'in gerçek mesleği ortaya çıktı. Biricik hakkında bu gerçeği ilk kez duyanlar büyük şaşkınlık yaşadı. İşte detaylar...

Snob Magazin'in haberine göre; 31 yaşındaki Burcu Biricik'in Ege Üniversitesi Arkeoloji bölümünden mezun olduğu ortaya çıktı.

ARKEOLOJİ MEZUNU OLDUĞU BİLİNMİYORDU

Bugüne kadar; 'Şeref Meselesi', 'Hayat Şarkısı', 'Ulan İstanbul', 'Kırmızı Oda', 'Kuzgun', 'Camdaki Kız' ve 'Fatma' gibi sevilen dizilerde rol alan Burcu Biricik'in aynı zamanda arkeolog olduğunu ilk kez duyanlar büyük şaşkınlık yaşadı.

Biricik, üniversitede okuduğu dönemde Van'a 45 günlüğüne kazıya bile gitmiş. Güzel yıldız, oyunculuk sevdası ağır basınca arkeologluğu bırakmış.

Burcu Biricik, 2016 yılında hayatını reklamcı Emre Yetkin ile birleştirmişti.

Şu sıralar 'Fatma' ve 'Camdaki Kız' dizilerinde boy gösteren Burcu Biricik'in oyunculuk performansına övgü dolu yorumlar yapılıyor.

Kaynak: Snob Magazin

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