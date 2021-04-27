Burcu Biricik'in gerçek mesleği şaşkına çevirdi!

'Fatma' ve 'Camdaki Kız' dizilerindeki performansıyla adından söz ettiren oyuncu Burcu Biricik'in gerçek mesleği ortaya çıktı. Biricik hakkında bu gerçeği ilk kez duyanlar büyük şaşkınlık yaşadı. İşte detaylar...