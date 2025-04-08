BURÇ UYUMU HESAPLAMA | Burç uyumu hesaplama (kadın-erkek) nasıl yapılır?

Doğum tarihine göre yapılan burç uyumu hesaplama (kadın-erkek) analizleri, çiftlerin duygusal, zihinsel ve fiziksel uyum seviyelerini ortaya koyuyor. Özellikle aşk hayatında burçların birbirini nasıl etkilediği, hangi burçların daha uyumlu olduğu bu hesaplamalarla netleşiyor. Siz de ilişkinizin yıldızlara göre ne kadar uyumlu olduğunu öğrenmek istiyorsanız, haberimizi okuyabilirsiniz. Peki, Hangi burçlar birbiriyle daha uyumlu? Aşk uyumu için burçlar önemli mi?

BURÇ UYUMU NEDİR?

Astrolojik analizlerde en çok tercih edilen yöntemlerden biri olan burç uyumu hesaplama (kadın-erkek), hem yeni başlayan ilişkilerde hem de uzun süreli birlikteliklerde çiftlerin birbirini daha iyi anlamasına yardımcı oluyor. Peki, burç uyumu nasıl hesaplanır?

BURÇ UYUMU NASIL HESAPLANIR?

Burç uyumu hesaplanırken genellikle aşağıdaki yöntemler ve faktörler dikkate alınır:

1. Element Uyumu

Her burç dört elementten birine aittir:

Ateş: Koç, Aslan, Yay

Toprak: Boğa, Başak, Oğlak

Hava: İkizler, Terazi, Kova

Su: Yengeç, Akrep, Balık

Aynı element grubundan olanlar genellikle daha iyi anlaşır ve birbirlerini daha kolay tamamlarlar. Örneğin; iki ateş grubu burcu birbirini anlar ve destekler.

Ateş & Hava uyumludur.

Su & Toprak uyumludur.

2. Gezegen Yöneticileri

Burçların yönetici gezegenlerinin uyumuna bakılır:

Koç - Mars

Boğa, Terazi - Venüs

İkizler, Başak - Merkür

Yengeç - Ay

Aslan - Güneş

Akrep - Mars & Plüton

Yay - Jüpiter

Oğlak - Satürn

Kova - Uranüs & Satürn

Balık - Neptün & Jüpiter

Gezegenler arası ilişkiler uyum derecesini belirler. Örneğin Venüs (sevgi ve romantizm gezegeni) yönetimindeki Terazi ve Mars yönetimindeki Koç arasında karşıtlık ilişkisi vardır, bazen tutku bazen de gerilim yaratabilir.

3. Niteliklerin Uyumu

Burçlar 3 farklı niteliğe ayrılır:

Öncü Burçlar: Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak

Sabit Burçlar: Boğa, Aslan, Akrep, Kova

Değişken Burçlar: İkizler, Başak, Yay, Balık

Aynı nitelikteki burçlar arasında bazen rekabet veya inatlaşma olabilir. Genelde farklı nitelikler arasında uyum daha yüksektir.

4. Zıt Burçlar

Burçlar çemberde karşılıklı yer alır:

Koç - Terazi

Boğa - Akrep

İkizler - Yay

Yengeç - Oğlak

Aslan - Kova

Başak - Balık

HANGİ BURÇLAR BİRBİRLERİYLE UYUMLU?

Koç: Aslan, Yay, İkizler, Kova

Boğa: Başak, Oğlak, Yengeç, Balık

İkizler: Terazi, Kova, Koç, Aslan

Yengeç: Akrep, Balık, Boğa, Başak

Aslan: Koç, Yay, İkizler, Terazi

Başak: Boğa, Oğlak, Yengeç, Akrep

Terazi: İkizler, Kova, Aslan, Yay

Akrep: Yengeç, Balık, Başak, Oğlak

Yay: Koç, Aslan, Terazi, Kova

Oğlak: Boğa, Başak, Akrep, Balık

Kova: İkizler, Terazi, Koç, Yay

Balık: Yengeç, Akrep, Boğa, Oğlak

AY BURCU NEDİR?

Duygusal uyum için Ay burcu çok önemlidir. Ayrıca Venüs (sevgi anlayışı), Mars (cinsel çekim ve enerji) ve Merkür (iletişim) gibi gezegenlerin burç yerleşimleri de detaylı uyum analizinde önemli rol oynar.

YÜKSELEN BURÇ NEDİR?

Ana burcun yanı sıra yükselen burç da önemlidir. İki kişinin yükselen burçlarının uyumlu olması ilişkinin sürdürülebilirliğini artırabilir.