BURÇ UYUMU HESAPLAMA | Burç uyumu hesaplama (kadın-erkek) nasıl yapılır?
İlişkilerde astrolojinin etkisini merak edenlerin en çok araştırdığı konulardan biri burç uyumu hesaplama (kadın-erkek) oluyor. Aşk hayatında burçların etkisi büyük mü? "Acaba burcumuz uyumlu mu?" sorusu her çiftin aklını kurcalıyor. Doğru cevaplara ulaşmanın yolu ise burç uyumu hesaplama (kadın-erkek) sistemleri sayesinde oldukça kolay hale geliyor.
Doğum tarihine göre yapılan burç uyumu hesaplama (kadın-erkek) analizleri, çiftlerin duygusal, zihinsel ve fiziksel uyum seviyelerini ortaya koyuyor. Özellikle aşk hayatında burçların birbirini nasıl etkilediği, hangi burçların daha uyumlu olduğu bu hesaplamalarla netleşiyor. Siz de ilişkinizin yıldızlara göre ne kadar uyumlu olduğunu öğrenmek istiyorsanız, haberimizi okuyabilirsiniz. Peki, Hangi burçlar birbiriyle daha uyumlu? Aşk uyumu için burçlar önemli mi?
BURÇ UYUMU NEDİR?
Astrolojik analizlerde en çok tercih edilen yöntemlerden biri olan burç uyumu hesaplama (kadın-erkek), hem yeni başlayan ilişkilerde hem de uzun süreli birlikteliklerde çiftlerin birbirini daha iyi anlamasına yardımcı oluyor. Peki, burç uyumu nasıl hesaplanır?
BURÇ UYUMU NASIL HESAPLANIR?
Burç uyumu hesaplanırken genellikle aşağıdaki yöntemler ve faktörler dikkate alınır:
1. Element Uyumu
Her burç dört elementten birine aittir:
Ateş: Koç, Aslan, Yay
Toprak: Boğa, Başak, Oğlak
Hava: İkizler, Terazi, Kova
Su: Yengeç, Akrep, Balık
Aynı element grubundan olanlar genellikle daha iyi anlaşır ve birbirlerini daha kolay tamamlarlar. Örneğin; iki ateş grubu burcu birbirini anlar ve destekler.
Ateş & Hava uyumludur.
Su & Toprak uyumludur.
2. Gezegen Yöneticileri
Burçların yönetici gezegenlerinin uyumuna bakılır:
Koç - Mars
Boğa, Terazi - Venüs
İkizler, Başak - Merkür
Yengeç - Ay
Aslan - Güneş
Akrep - Mars & Plüton
Yay - Jüpiter
Oğlak - Satürn
Kova - Uranüs & Satürn
Balık - Neptün & Jüpiter
Gezegenler arası ilişkiler uyum derecesini belirler. Örneğin Venüs (sevgi ve romantizm gezegeni) yönetimindeki Terazi ve Mars yönetimindeki Koç arasında karşıtlık ilişkisi vardır, bazen tutku bazen de gerilim yaratabilir.
3. Niteliklerin Uyumu
Burçlar 3 farklı niteliğe ayrılır:
Öncü Burçlar: Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak
Sabit Burçlar: Boğa, Aslan, Akrep, Kova
Değişken Burçlar: İkizler, Başak, Yay, Balık
Aynı nitelikteki burçlar arasında bazen rekabet veya inatlaşma olabilir. Genelde farklı nitelikler arasında uyum daha yüksektir.
4. Zıt Burçlar
Burçlar çemberde karşılıklı yer alır:
Koç - Terazi
Boğa - Akrep
İkizler - Yay
Yengeç - Oğlak
Aslan - Kova
Başak - Balık
HANGİ BURÇLAR BİRBİRLERİYLE UYUMLU?
Koç: Aslan, Yay, İkizler, Kova
Boğa: Başak, Oğlak, Yengeç, Balık
İkizler: Terazi, Kova, Koç, Aslan
Yengeç: Akrep, Balık, Boğa, Başak
Aslan: Koç, Yay, İkizler, Terazi
Başak: Boğa, Oğlak, Yengeç, Akrep
Terazi: İkizler, Kova, Aslan, Yay
Akrep: Yengeç, Balık, Başak, Oğlak
Yay: Koç, Aslan, Terazi, Kova
Oğlak: Boğa, Başak, Akrep, Balık
Kova: İkizler, Terazi, Koç, Yay
Balık: Yengeç, Akrep, Boğa, Oğlak
AY BURCU NEDİR?
Duygusal uyum için Ay burcu çok önemlidir. Ayrıca Venüs (sevgi anlayışı), Mars (cinsel çekim ve enerji) ve Merkür (iletişim) gibi gezegenlerin burç yerleşimleri de detaylı uyum analizinde önemli rol oynar.
YÜKSELEN BURÇ NEDİR?
Ana burcun yanı sıra yükselen burç da önemlidir. İki kişinin yükselen burçlarının uyumlu olması ilişkinin sürdürülebilirliğini artırabilir.