Burak Yeter'in 4 milyon TL'lik oyuncağı

Dünyaca ünlü popüler dizisi 'La Casa de Papel'in jenerik müziğini hazırlayan DJ Burak Yeter, arabalarıyla dikkat çekiyor. Dünyaca ünlü DJ, 4 milyon TL değerindeki yeni arabasıyla Hollanda sokaklarında turladı. İşte detaylar

Garajında lüks arabaları bulunan DJ Burak Yeter, yeni oyuncağı Lamborghini ile fotoğraf paylaştı. 4 milyon TL değerindeki yeni arabasıyla Hollanda sokaklarında turlayan dünyaca ünlü DJ, bayramda İstanbul sokaklarında dolaşacağını söyledi. Yeter, yani oyuncağının özel yapıldığını ve dünyada 20 tane olduğunu dile getirdi.

Kaynak: Snob Magazin