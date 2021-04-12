Burak Sergen kimdir? Burak Sergen sağlık durumu nedir? Sadakatsiz Burak Sergen biyografisi!

Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Haluk karakteriyle milyonlarca insanın beğenisini kazanan oyuncu Burak Sergen, hayranlarına kötü haber geldi. Sergen, aniden rahatsızlanınca apar topar hastaneye kaldırıldı. Peki, Burak Sergen kimdir? Burak Sergen sağlık durumu nedir? Burak Sergen kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Burak Sergen filmleri nelerdir? Sadakatsiz Burak Sergen hayatı ve biyografisi nedir?

Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Haluk karakteriyle milyonlarca insanın beğenisini kazanan oyuncu Burak Sergen, hayranlarına kötü haber geldi. Sergen, aniden rahatsızlanınca apar topar hastaneye kaldırıldı. Peki, Burak Sergen kimdir? Burak Sergen sağlık durumu nedir? Burak Sergen kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Burak Sergen filmleri nelerdir? Sadakatsiz Burak Sergen hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

BURAK SERGEN KİMDİR?

Burak Reis Sergen (d. 9 Şubat 1961; Ankara), Türk oyuncu. Sanatçı Semih Sergen'in oğlu ve Toprak Sergen'in ağabeyidir. 1984 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olduktan sonra staj görevini Bursa Devlet Tiyatrosu'nda yaptı. Staj sonrası, Ankara Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Hâlen Devlet Tiyatroları'ndaki görevine devam etmektedir. Devlet Tiyatroları'ndaki sanatçılık görevinin yanı sıra Ankara Devlet Tiyatrosu Müdür Yardımcılığı ve Müdürlüğünü yaptı. Konya Selçuk Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda öğretim görevlisi olarak çalıştı. Ayrıca, televizyon ve sinema filmlerinde oynadı. Sergen, Devlet Tiyatroları'ndaki görevinin yanı sıra, Tiyatrokare, Tiyatro Baykuş gibi özel tiyatrolarda da yönetmen ve oyuncu olarak çalışmalar yaptı.

BURAK SERGEN SAĞLIK DURUMU NEDİR?

Sadakatsiz dizisinde Haluk karakterini canlandıran Burak Sergen, hayranlarını korkuttu. Eve çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan usta oyuncunun halsiz olduğu öğrenildi.

Eve çağrılan ambulansla acil servise kaldırılan oyuncunun oldukça halsiz göründüğü öğrenildi. Yakın zamanda sette yapılan testlerinde koronavirüs sonucu negatif çıkan oyuncuya bir kez daha test yapıldı. 60 yaşındaki oyuncunun rahatsızlık nedeni yapılan test sonuçlarına göre belirlenecek.

ROL ALDIĞI BAZI OYUNLAR

• Richard: Aşk Halleri - Elf Yapım- 2017

• Ruki: Çingene Boksör - Deep Blue Ideas - 2015

• Adolf: Pip Utton - Bo Sahne - 2013

• Koca Sinan: Hakan Altıner/Fazıl Hayati Çorbacıoğlu - Tiyatro Kedi - 2011

• Vahşi Batı (oyun): Sam Shepard - Tiyatro Baykuş - 2011

• Neyzen (oyun): Tuncer Cücenoğlu - Tiyatrokare - 2001

• Katharina Blum'un Çiğnenen Onuru: Heinrich Böll - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2001

• III. Richard (oyun): William Shakespeare - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2001

• Geyikler Ve Lanetler: Murathan Mungan - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1999

• Gılgameş: Zeynep Avcı - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1996

• Budala (oyun): Fyodor Dostoyevski/Simon Gray - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1995

• Patlat Bir Shakespeare : Semih Sergen - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1993

• Yılın Kadını : Peter Stone - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1993

• Hayvan Çiftliği: George Orwell - Ankara Devlet Tiyatrosu

• Aşk Mektupları: Albert Ramsdell Gurney - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1991

• Şeytan Çelmesi: Vaclav Havel - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1990

• Begendiğiniz Gibi: William Shakespeare - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1989

• İvona: Witold Gombrowicz - Ankara Devlet Tiyatrosu

• Bir Kadın Bir Düş Bir Oyun: Alan Ayckbourn - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1987

• Yıldırım Bayezid: Hidayet Sayın - Bursa Devlet Tiyatrosu - [986

• Sessizliğin İçinden: Mark Medoff - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1984

YÖNETTİĞİ BAZI OYUNLAR

• Anılar (Brighton Beach Anıları): Neil Simon - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2009

• Dört Mevsim: Arnold Wesker - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 2003

• Polisin Müşterileri: Raymond Castands - Tiyatrokare - 2001

• Serseri Gönül: Eugene O'Neill - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2000

• Anriko'nun Peşinde: Kubilay Tuncer - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1994

• Memleketimden İnsan Manzaraları: Nâzım Hikmet

ROL ALDIĞI BAZI SİNEMA FİLMLERİ

• Sultanın Sırrı - 2010 - Derviş

• Sultan Avrupa'da - 2009 - Sultan Abdülaziz

• Mevlana Aşkı Dansı - 2008 - Şems-i Tebrizi

• 120 - 2007 - Sermet Bey/Musa Çavuş

• Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu - 2006 - Uga

• Banyo - 2005

• Balans Ve Manevra - 2005 - Kamyoncu Ali

• O da Beni Seviyor - 2002 - Necmettin

• Hititler - 2002 - I. Şuppiluliuma

• Fasulye - 1999 - Katil

• Asansör - 1999 - Hastaneyi Basan Adam

• Ağır Roman - 1997 - Arap Sado

• İstanbul Kanatlarımın Altında - 1996 - IV. Murat

ROL ALDIĞI TELEVİZYON FİLMLERİ

• Deli Dumrul - 2007 - Deli Dumrul

• Salur Kazan - 2007 - Salur Kazan

• Salur Tutsak Düşünce - 2007 - Salur

• Eğrek İle Seğrek - 2007 - Oba Beyi

• Bamsı Beyrek - 2007 - Salur

• Boğaçhan - 2007

• Bamsı Beyrek Neden Öldürüldü - 2007

• Uruz Tutsak Düşer - 2007 - Salur

• Beybaba/ Koltuk - 2003

ROL ALDIĞI BAZI DİZİLER

• Sadakatsiz - 2020- (Haluk Güçlü)

• Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - 2019-2020 - Feyyaz Meftun

• Halka - 2019 - İlhan Tepeli

• Çukur - 2017-2018 - Baykal/Beyefendi

• Kara Sevda - 2015 - Galip Kozcuoğlu

• Sen Benimsin - 2015 - Şimal Toprak

• Kızılelma - 2014 - Süleyman Hekimoğlu

• Aşk ve Ceza - 2010 - Beşir Ağa

• Zoraki Başkan - 2009 - Reis

• Derdest - 2008 - Bülent Yıldırım

• Dicle - 2007 - Seyit

• Erkek Tarafı - 2005 - Kamil

• Köpek - 2005 - Müdür Abbas

• Tam Pansiyon - 2004 - Osman

• Zerda - 2002 - Mahmut Ağa

• Bulut Bey - 2002 - Kudret

• Cesur Kuşku - 2001 - Hal Müdürü

• Aşk ve Gurur - 2001 - Kenan Timur