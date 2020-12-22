Burak Özdemir kimdir? Tiktok fenomeni cznburak kaç yaşında, nereli? CZN Burak'ın gerçek adı nedir? Burak Cezan hayatı ve biyografisi!

Sosyal medya fenomeni CZN Burak Tiktok'ta da dikkatleri üzerine toplayan isimlerden biri oluyor. Burak Cezan kimdir, nereli? Burak Cezan'ın sevgilisi var mı? CZN Burak'ın gerçek adı nedir? CZN ne demek?

Takma adı CZN Burak olan Burak Özdemir, Hatay Medeniyetler Sofrası'nda çektiği videolarla gündeme gelen isim oldu. CZN Burak'ın videolarında sembol haline gelen gülen yüzü, yemek tarifleri hazırlama ve sunma tekniği onu hem Türkiye'de hem de dünyadaki birçok ülkede bilinirliğini artırmaya devam ediyor. İşte CZN Burak hakkında merak edilenler...

CZN BURAK KİMDİR?

Dört kardeşin en küçüğü olarak Burak Özdemir, 1996 yılında Hatay'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi son sınıf öğrencisi. Yemeğe merakı aileden gelen Burak Özdemir, küçük yaşta dede mesleğini sürdürmeye karar verdi, Hatay'da dedesine ait olan küçük bir lokantayı işletmeye başladıktan sonra İstanbul'da da şube açtı.

Sosyal medyada paylaştığı video ve resimlerle ile sosyal medyanın yeni fenomeni olan Burak Özdemir, bu sayede Hatay Medeniyetler Sofrası'nı sosyal medyada popüler hale getirmeyi başardı.

Açık Öğretim Fakültesinde eğitimini sürdüren Burak Özdemir, küçük yaşta dede mesleğini sürdürmeye karar verdi, Hatay'da dedesine ait olan küçük bir lokantayı işletmeye başladıktan sonra İstanbul'da da şube açtı.

CZN NE DEMEK?

Burak Özdemir'in dedesi kebapçılık mesleğiyle uğraşmasına rağmen Czn Burak'ın babası tekstil sektöründe faaliyet göstermiştir. Burada bir dönem çalışmaya başlayan Burak Özdemir, tekstil firmasında çalışırken buraya gelen yabancı müşteriler adını telaffuz etmekte zorlanınca o da babasının sahibi olduğu firmasının adı olan Cinzaro'nun kısaltması olan CZN'yi kullanmayı tercih etti.O dönemlerde sosyal medya hesabının başına eklediği bu lakap bugünlerde bir çok insan tarafından Burak Özdemir isminden daha fazla bilinir oldu.