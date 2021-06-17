Burak Özçivit'ten oğlu Karan'a smokin hediyesi

Ünlü oyuncu Burak Özçivit, marka yüzü olduğu Altınyıldız Classics'in Babalar Günü filmi için kamera karşısına geçti.

Ünlü oyuncu Burak Özçivit, marka yüzü olduğu Altınyıldız Classics'in Babalar Günü filmi için kamera karşısına geçti. Filmde Özçivit, oğlu Karan'a ileride giymesi için smokin hediye etti.

Reklam filminde Özçivit, "Karan'ım, canım oğlum ilerde giymen için sana çok güzel bir hediye vereceğim. İlk smokinin" diyerek, smokini sandığa yerleştirdi.

Ayrıca Özçivit filme, "Oğlum, daima şık biri ol. Sadece giydiklerin değil, davranışların da şık olsun" nasihatinde bulundu.

"SMOKİN, SENİ 18 YAŞINA KADAR BEKLEYECEK"

Reklam filmi, Burak Özçivit'in, sandığı kapattıktan sonra "Bu sandık ve içindeki smokin, seni 18 yaşına kadar bekleyecek ve o gün geldiğinde, hediyeni umarım birlikte açacağız. Seni çok seviyorum" diyerek sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı