Atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin başrol oyuncusu Burak Özçivit kimdir ve nereli merak ediliyor. Oyuncu ve eski manken olan Burak Özçivit kim olduğunu sevenleri tarafından araştırılıyor. Başarılı oyuncu Burak Özçivit kaç yaşında olduğu ve hangi projelerde yer aldı merak ediliyor. Burak Özçivit kimdir? Burak Özçivit kaç yaşında ve nereli? Detaylar haberimizdedir…

BURAK ÖZÇİVİT KİMDİR?

Burak Özçivit 24 Aralık 1984 İstanbul doğumlu olan Burak Özçivit, Türk oyuncu ve eski mankendir. Burak Özçivit, 24 Aralık 1984'te İstanbul'da Bülent Özçivit ve Ceyhan Özçivit'in oğlu olarak dünyaya geldi. Burçun Özçivit adında bir kız kardeşi var.

2000 yılında Kazım İşmen Lisesinden mezun olduktan sonra, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık Bölümünde eğitim gördü. 2003 yılı Best Model of Turkey yarışmasında gelecek vadeden seçildi. Yarışmadan sonra Uğurkan Erez Ajans ile çalışmaya başlamıştır. 2005'te Best Model of Turkey yarışmasına yeniden katılmış ve Best Model of Turkey seçilmiştir. Buna bağlı olarak da Best Model of The World'e katılmış ve dünyanın en iyi ikinci mankeni seçilmiştir. İlk oyunculuk deneyimini, Kanal D'de yayınlanan ve yönetmenliğini Kartal Tibet'in yaptığı Zoraki Koca adlı dizide Ömer adlı karakteri canlandırmıştır. 2007 yılında Musallat adlı sinema filminde Suat adlı karakteri canlandırmıştır. 2008 yaz aylarında ise Baba Ocağı adlı dizide Güven adlı karakteri canlandırmıştır. Daha sonra Gossip Girl'den esinlenilen Küçük Sırlar adlı dizide Çetin'i canlandırmıştır. 2011-2013 yılları arasında kariyerinin ilk 2 ödülünü kazandığı Muhteşem Yüzyıl dizisinde Malkoçoğlu karakterini canlandırması ile dikkat çekti.

2015 yılında Fahriye Evcen ile ilişkisi başladı. 29 Haziran 2017 tarihinde, Sait Halim Paşa Yalısı'nda düzenlenen törenle evlendi. 13 Nisan 2019'da İstanbul Amerikan Hastanesi'nde doğan oğullarına Karan ismini vermişlerdir.

YER ALDIĞI PROJELER

Sinema :

2013 Zarafa

2015 Aşk Sana Benzer

2016 Kardeşim Benim

2017 Kardeşim Benim 2

2018 Can Feda

Diziler :

2006 Eksi 18 Murat

2007 Zoraki Koca Ömer Özpolat

2008 : 2009 Baba Ocağı Güven

2010 İhanet Emir

2010 : 2011 Küçük Sırlar Çetin Ateşoğlu

2011 : 2013 Muhteşem Yüzyıl Malkoçoğlu Bali Bey

2013 : 2014 Çalıkuşu Kamran

2015 : 2017 Kara Sevda Kemal Soydere

BURAK ÖZÇİVİT INSTAGRAM HESABI NE?

Burak Özçivit Instagram hesabı "burakozcivit" kullanıcı isme sahip olup 20 milyon takipçisi bulunuyor.

