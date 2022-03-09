Burak Özçivit kimdir? Burak Özçivit kaç yaşında ve nereli?
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Ünlü oyuncu Burak Özçivit kimdir ve nereli olduğu sevenleri tarafından merak ediliyor. Burak Özçivit kaç yaşında ve hangi projelerde yer aldı merak ediliyor. Kuruluş Osman dizisinin başrol oyuncusu Burak Özçivit kimdir ve kaç yaşında sevenleri tarafından araştırılıyor. Peki, Burak Özçivit kaç yaşında?
Atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin başrol oyuncusu Burak Özçivit kimdir ve nereli merak ediliyor. Oyuncu ve eski manken olan Burak Özçivit kim olduğunu sevenleri tarafından araştırılıyor. Başarılı oyuncu Burak Özçivit kaç yaşında olduğu ve hangi projelerde yer aldı merak ediliyor. Burak Özçivit kimdir? Burak Özçivit kaç yaşında ve nereli? Detaylar haberimizdedir…
Burak Özçivit 24 Aralık 1984 İstanbul doğumlu olan Burak Özçivit, Türk oyuncu ve eski mankendir. Burak Özçivit, 24 Aralık 1984'te İstanbul'da Bülent Özçivit ve Ceyhan Özçivit'in oğlu olarak dünyaya geldi. Burçun Özçivit adında bir kız kardeşi var.
2000 yılında Kazım İşmen Lisesinden mezun olduktan sonra, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık Bölümünde eğitim gördü. 2003 yılı Best Model of Turkey yarışmasında gelecek vadeden seçildi. Yarışmadan sonra Uğurkan Erez Ajans ile çalışmaya başlamıştır. 2005'te Best Model of Turkey yarışmasına yeniden katılmış ve Best Model of Turkey seçilmiştir. Buna bağlı olarak da Best Model of The World'e katılmış ve dünyanın en iyi ikinci mankeni seçilmiştir. İlk oyunculuk deneyimini, Kanal D'de yayınlanan ve yönetmenliğini Kartal Tibet'in yaptığı Zoraki Koca adlı dizide Ömer adlı karakteri canlandırmıştır. 2007 yılında Musallat adlı sinema filminde Suat adlı karakteri canlandırmıştır. 2008 yaz aylarında ise Baba Ocağı adlı dizide Güven adlı karakteri canlandırmıştır. Daha sonra Gossip Girl'den esinlenilen Küçük Sırlar adlı dizide Çetin'i canlandırmıştır. 2011-2013 yılları arasında kariyerinin ilk 2 ödülünü kazandığı Muhteşem Yüzyıl dizisinde Malkoçoğlu karakterini canlandırması ile dikkat çekti.
2015 yılında Fahriye Evcen ile ilişkisi başladı. 29 Haziran 2017 tarihinde, Sait Halim Paşa Yalısı'nda düzenlenen törenle evlendi. 13 Nisan 2019'da İstanbul Amerikan Hastanesi'nde doğan oğullarına Karan ismini vermişlerdir.
Sinema :
2013 Zarafa
2015 Aşk Sana Benzer
2016 Kardeşim Benim
2017 Kardeşim Benim 2
2018 Can Feda
Diziler :
2006 Eksi 18 Murat
2007 Zoraki Koca Ömer Özpolat
2008 : 2009 Baba Ocağı Güven
2010 İhanet Emir
2010 : 2011 Küçük Sırlar Çetin Ateşoğlu
2011 : 2013 Muhteşem Yüzyıl Malkoçoğlu Bali Bey
2013 : 2014 Çalıkuşu Kamran
2015 : 2017 Kara Sevda Kemal Soydere
Burak Özçivit Instagram hesabı "burakozcivit" kullanıcı isme sahip olup 20 milyon takipçisi bulunuyor.