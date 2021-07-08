Bünyan'da 5 yaşındaki Yusuf, kumbarasını Suriyeli çocuklar için bağışladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bünyan'da 5 yaşındaki Yusuf, kumbarasını Suriyeli çocuklar için bağışladı

Bünyan'da 5 yaşındaki Yusuf, kumbarasını Suriyeli çocuklar için bağışladı
Anadolu Ajansı / Hacı Mustafa Yıldız - Haberler | Güncel

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde 5 yaşındaki Yusuf Güneş, kumbarasında biriktirdiği paraları, Suriye'deki çocuklar için bağışladı.

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde 5 yaşındaki Yusuf Güneş, kumbarasında biriktirdiği paraları, Suriye'deki çocuklar için bağışladı.

Bünyan Müftülüğü Şube Müdürü Yasin Güneş'in oğlu Yusuf Güneş, Türkiye Diyanet Vakfının yayınladığı bir videoda, Suriye'deki bir çadır kentte sel felaketine maruz kalan çocukların ayakkabısız dolaştığı görünce, babasına kumbarasındaki bağışlamak istediğini söyledi.

Yusuf Güneş, kumbarasını, babası ile ziyaret ettiği Bünyan Müftüsü Mahmut Taşyapan'a teslim etti.

Taşyapan, "Allah, evladımızı ömrü boyunca cömert, merhametli eylesin. Minik yavrumuzun bu davranışı herkese örnek olsun." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacı Mustafa Yıldız

Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (2)
Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (2)
Koronavirüs aşısının kısırlık yaptığına inanılan Siirt'te ikna timleri, yanlış algıları değiştirebilmek için çabalıyor
Koronavirüs aşısının kısırlık yaptığına inanılan Siirt'te ikna timleri, yanlış algıları değiştirebilmek için çabalıyor
Pazarda kaybolan küçük kızın çevredeki esnafın yardımıyla ailesine kavuştuğu görüntüler duygusal anlar yaşattı
Pazarda kaybolan küçük kızın çevredeki esnafın yardımıyla ailesine kavuştuğu görüntüler duygusal anlar yaşattı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ersin Tatar Murat Kurum Meral Akşener Mustafa Destici
Magazin Müge Anlı Şevval Sam Şeyma Subaşı Melisa Döngel
Spor Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Mario Balotelli Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bünyan'da 5 yaşındaki Yusuf, kumbarasını Suriyeli çocuklar için bağışladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.7.2021 15:37:51. #1.15#

title