Bünyan Belediyesi ve KASKİ yatırım toplantısında buluştu

21.11.2019 10:01 | Son Güncelleme: 21.11.2019 10:06

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun'u ziyaret ederek ilçeye yapılacak yatırımlar hakkında görüş alışverişinde bulundu.



Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, KASKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Halil İbrahim Kılıçaslan, Plan Proje Dairesi Başkanı Fatih Mehmet Durmuşçelebi, İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanı Ufuk Sekmen ve belediye teknik ekibinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda Bünyan'da KASKİ tarafından yapılan ve yapılacak olan yatırımlar değerlendirildi.



Başkan Altun;" Misafirlerimiz ve teknik ekibimiz ile yaptığımız toplantıda yapılan ve yapılacak olan yatırımlar ile alakalı görüş alışverişinde bulunduk. İlçemiz ve mahallelerimizde bulunan ihtiyaçları ve KASKİ'den beklediğimiz yatırımları aktardık. Genel Müdürümüz Sayın Özgür Özdemir ve ekibine ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.



Başkan Özkan Altun, Karakaya ve Güllüce mahallelerinde bulunan eksiklerin giderilmesi hususunda 2020 yılında daha somut adımlar atılacağının müjdesini vererek,"Büyükşehir yasası ile KASKİ tarafından ilçemiz kırsal mahallelerinde başlatılan içme suyu,kanal, kanalizasyon ve arıtma tesisi projelerinde önemli mesafe katedildi. Bu yöndeki çalışmalara Güllüce mahallemiz ile devam edilecek. 2020 yılında mahallemizdeki arıtma tesisi başta olmak üzere eksikler yapılacak yeni çalışmalarla giderilecek. Bunun yanında Karakaya mahallemizin içme suyu sorununu çözmeye yönelik adımlar 2020 yılında daha somut hale gelecek ve bütçeye gerekli kaynak sağlandıktan sonra hazırlanan projelerde uygulama aşamasına geçilecek. KASKİ ailesine müdürümüz nezdinde teşekkür ediyorum. Genel Müdürümüz Özgür Bey güzel bir uygulama başlatmış. Bu uygulamadan ziyadesiyle memnun olduk" şeklinde konuştu.



KASKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir ise "KASKİ Genel Müdürlüğü olarak tüm ilçelerimizde toplantılar yapıyoruz.Amacımız 2020 yılında yapılacak olan yatırımlarımızı belediye başkanlarımızla istişare edip, planlama yapmak. Bundan sonraki yıllarda yapacağımız çalışmalara bir altyapı oluşmasını sağlamak.Bünyan'da yıllara sar-i çok güzel işler yaptık. KASKİ Genel Müdürlüğü olarak güzel bir iletişim halindeyiz. 5 ay içerisinde yaklaşık 35 milyon liralık bir harcama yapıldı. Şu anda Bünyan'ın atık su arıtma tesisinde inşaat çalışmaları devam ediyor. İnşallah bundan sonraki süreçte de Sayın Başkanımızla birlikte de koordineli olarak hizmetlere devam edeceğiz" diye konuştu.



Başkan Özkan Altun ve misafirleri saha incelemeleri ve toplantı sonrası Bünyan Kaymakamı Ömer şahin ve Cumhuriyet Savcısı Selçuk Özbey'i ziyaret ettiler. - KAYSERİ

Kaynak: İHA