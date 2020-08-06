Bunya virüs nedir? Bunya virüsü belirtileri nelerdir? Bunya virüs nasıl bulaşır?
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Bunya virüs nedir? Bunya virüsü belirtileri nelerdir? Bunya virüs nasıl bulaşır?

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele sürerken Çin'den korkutan bir haber daha geldi. Ölümlere neden olan bunya virüsü hakkında bunya virüsü belirtileri nelerdir, bunya virüs nasıl bulaşır gibi sorular soruldu. Peki, bunya virüs nedir?

Bunya virüs nedir? Bunya virüsü belirtileri nelerdir? Bunya virüs nasıl bulaşır?
06.08.2020 08:53 | Son Güncelleme: 06.08.2020 08:57

Koronavirüs salgınının çıkış noktası Çin'de yeni bir salgın patlak verdi. "Bunya virüs" olarak adlandırılan ve kene ısırığından bulaştığı düşünülen virüs hakkında bunya virüs nedir, bunya virüsü belirtileri nelerdir, bunya virüs nasıl bulaşır gibi soruların yanıtları merak ediliyor.

BUNYA VİRÜS NEDİR?

Tayvan'da ilk kez 2010 yılında keşfedilen yeni bunyavirüs, insandan insana bulaşabilir ve Tayvan Hastalık Kontrol Merkezleri'ne (CDC) göre ölüm oranı yüzde 10'dur. Trombositopeni Sendromu (SFTS)'nin kuluçka süresi 7 ila 14 gündür ve yaygın semptomlar arasında ateş, halsizlik, bulantı, karın ağrısı ve iştah azalması bulunur.

Bunyavirüslerin çoğunluğu vektöreldir. Hantavirüsler ve Arenavirüsler hariç , Bunyavirales düzenindeki tüm virüsler eklembacaklılar (sivrisinek, kene veya sandfly) tarafından bulaşır. Hantavirüsler geyik faresi dışkısı ile temas yoluyla bulaşır . Enfeksiyon insidansı vektör aktivitesi ile yakından ilişkilidir, örneğin sivrisinek kaynaklı virüsler yaz aylarında daha yaygındır.

Bunyavirales, negatif algılamalı tek sarmallı RNA virüslerinin bir sırasıdır. Ellioviricetes sınıfındaki tek düzendir. Eskiden Bunyaviridae virüs ailesi olarak biliniyordu. Bunyavirales (Bunyavirüs) adı, orijinal tip Bunyamwera orthobunyavirus türünün ilk keşfedildiği Bunyamwera'dan türemiştir.

BUNYA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Çin'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının etkisi devam ederken, şimdi de bunya virüs baş gösterdi. Yılın ilk yarısında ülkenin doğusundaki Jiangsu eyaletinde bunya virüs bulaşan kişi sayısının 37'yi aştığı, daha sonra Anhui eyaletinde de enfekte olan 23 kişinin tespit edildiği aktarıldı. Nanjing kentinde enfekte olan bir kadının ateş ve öksürük gibi belirtiler gösterdiği, yapılan tetkikler sonucunda vücudunda lökosit ve trombosit kaybı görüldüğü ifade edildi.

BUNYA VİRÜS NASIL BULAŞIR?

SFTS (Şiddetli Ateşli Trombositopeni Sendromu) virüsünün yeni bir virüs olmadığına işaret edilirken, Çin'in 2011 yılında söz konusu virüsün patojenini tespit ettiği belirtildi. Virüsün, bunya virüs kategorisine dahil olduğu aktarıldı. Virologların virüsün insanlara kenelerden geçtiğini düşündükleri, ancak insandan insana kan ve mukoza yoluyla bulaşma olasılığını da dışlamadıkları kaydedildi.

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