Bunu da gördük! Bir internet sitesi, ücret karşılığında ünlü isimlerden vatandaşlara video göndertmeye başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Bunu da gördük! Bir internet sitesi, ücret karşılığında ünlü isimlerden vatandaşlara video göndertmeye başladı

20.01.2021 09:08 | Son Güncelleme: 20.01.2021 09:40
Bunu da gördük! Bir internet sitesi, ücret karşılığında ünlü isimlerden vatandaşlara video göndertmeye başladı

Bir online alışveriş sitesi, vatandaşların sistemdeki ünlülerle para karşılığı görüşmelerini sağlamak için bir platform kurdu. Birçok ismin bulunduğu sitede ünlüler, belirli bir ücret karşılığında sevenlerine video gönderiyor.

Koronavirüs nedeniyle her şeyin internet üzerinden yapıldığı şu günlerde her gün yeni bir girişim ortaya çıkıyor. Son olarak ünlü bir alışveriş sitesi vatandaşları para karşılığında hayranı olduğu ünlü isimlerle buluşturmaya başladı.

ÜCRET KARŞILIĞI ÜNLÜ İSİMLERE MESAJ OKUTTURUYORLAR

Bunun için ayrı bir platform kuran firmanın sisteminde Ahmet Çakar, Yunus Günçe, Abdülkerim Durmaz, Evrim Keklik, Eray Aksungur, Nuri Alço, İsmail Baki Tuncer, Okan Karacan, Elif Gören ve Burak Akkul gibi birçok ünlü bulunuyor. Vatandaşlar, sitede seçtiği ünlü isme belirlenen bir ücret karşılığında istediği mesajı okutuyor. Hatta eşiyle ya da arkadaşlarıyla küs olan vatandaşlar, istediği ünlüyü seçerek kendileri adına özür mesajları da okutmaya başladı.

Bunu da gördük! Bir internet sitesi, ücret karşılığında ünlü isimlerin vatandaşlara video göndertmeye başladı

FİYATLAR DİKKAT ÇEKTİ

Sitede yer alan ünlü isimler için belirlenen fiyatlar da dikkat çekti. 95 TL'den başlayan ücretler 708 TL'ye kadar çıkıyor. Fiyat listesindeki rekor ise oyuncu Yunus Günçe de. Başarılı oyuncu seçerek istediği mesajı okutmak isteyen vatandaşlar 708 TL ödemek zorunda.

OKAN KARACAN'A İNDİRİM YAPILDI

Ünlü isimler için belirlenen fiyat listesindeki bir detay da kimsenin gözünden kaçmadı. Geçtiğimiz haftalarda koronavirüs yakalandığı için hastanede tedavi gören sunucu ve oyuncu Okan Karacan için belirlenen ücret tutarından indirim yapılarak 315 TL'den 158 TL'ye düşürüldü.

Bunu da gördük! Bir internet sitesi, ücret karşılığında ünlü isimlerin vatandaşlara video göndertmeye başladı

Sitenin bir süredir faaliyette olan uygulamasına sosyal medyadan da tepki yağdı.Ünlülerin belirli bir ücret karşılığında video gönderdiğini gören vatandaşlar, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

İşte gelen tepkilerden bazıları...

Bunu da gördük! Bir internet sitesi, ücret karşılığında ünlü isimlerden vatandaşlara video göndertmeye başladı
Haber Yorumları (1)
İZMİTLİ: BOŞ İŞLER. .
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Yaşar Güler Süleyman Soylu Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şeyma Subaşı Jennifer Lopez Neslihan Atagül Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Fatih Terim Stjepan Tomas Josef De Souza Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Kaza Ankara Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bunu da gördük! Bir internet sitesi, ücret karşılığında ünlü isimlerden vatandaşlara video göndertmeye başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.1.2021 09:52:12. #1.14#
title