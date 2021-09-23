Evli ve 4 çocuklu adama kaçan 18 yaşındaki kadın: Haftanın 3 günü eşiyle, 4 günü de benimle olacak - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Evli ve 4 çocuklu adama kaçan 18 yaşındaki kadın: Haftanın 3 günü eşiyle, 4 günü de benimle olacak

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Evli ve 4 çocuklu Pakistan uyruklu bir adama kaçan 18 yaşındaki Melek Şahinoğlu'nun Fulya ile Umudun Olsun programında anlattıkları herkesi çileden çıkardı. Pakistan'da 4 eşin normal olduğunu söyleyen Şahinoğlu, "Ben Mustafa'yı karısıyla paylaşırım. Haftada 3 gün eşiyle 4 gün benimle olacak" dedi.

FOX TV'de yayınlanan Fulya İle Umudun Olsun programında ilginç bir olay işlenmeye başladı. 18 yaşındaki kızları Melek Şahinoğlu'nun kaybolduğunu söyleyen aile, canlı yayına çıkarak yardım istedi. Kısa sürede bulunan genç kız, canlı yayına gelerek ailesiyle yüzleşti.

18 yaşındaki Melek Şahinoğlu, İstanbul'da bir döviz bürosu sahibi Pakistan uyruklu Mustafa isimli kişinin yanında işe başladı. Döviz bürosu sahibi ile yasak ilişki yaşamaya başlayan Melek, 17 Eylül'de evi terk etti. Annesi Fatma Şahinoğlu ile babası Ali Şahinoğlu, kızlarının kaçırıldığını düşünüp canlı yayında yardım istedi.

Dört çocuk babası evli Mustafa Bey'e kaçtığı öğrenilen Melek Şahinoğlu ise canlı yayına çıkarak yaşadığı durumu savundu. Hayatından memnun olduğunu söyleyen Şahinoğlu, "İyiyim, zorla kimsenin yanında değilim. Sadece ailemin rızasını almak için geldim. Onlar istemiyorsa da tamam. Ben Mustafa'dan vazgeçmeyeceğim. Ailem istemiyorsa elimden bir şey gelmiyor. Ben Mustafa'yı bu şekilde kabul ediyorum. Onun hanımı da bu şekilde kabul ediyor. Pakistan böyle bir ülke. Onun hanımı da evlenirken bu şekilde evlendi. Orada 4 tane hanım normal. Ben Mustafa'nın beni ne kadar sevdiğini ve değer verdiğini biliyorum. Benim üzerime birini getirmez. Ben hanımıyla kendim görüştüm ve rızasını aldım" dedi.

Evli ve 4 çocuklu adama kaçan 18 yaşındaki kadın: Haftanın 3 günü eşiyle, 4 günü de benimle olacakMelek Şahinoğlu

Melek Şahinoğlu'nun anlattıklarından sonra çileden çıkan Fulya Öztürk, "Bu dünyanın hiç bir yerinde normal bir şey değil. Bunu normalleştiremezsin. 3 ayda ne aşkı olabilir? Aklını başına devşir. Yok Pakistan'da 4 eş varmış. O zaman üzerine 4'üncüyü de 5'inciyi de getirir. Senin yaptığın ve söylediğin her şeyi kınıyorum. Senin yerinde olmayı istemem. Aşk biter baki kalan ailedir" ifadelerini kullandı.

Şahinoğlu, Öztürk'ün "Adam 3 gün ona gidip 4 gün seninle mi olacak? Bunu kabul ediyor musun?" sorusuna da "Evet kabul ediyorum" cevabını verince stüdyoda ortalık iyice gerildi.

Evli ve 4 çocuklu adama kaçan 18 yaşındaki kadın: Haftanın 3 günü eşiyle, 4 günü de benimle olacak
Haberler.com - Magazin Haberleri
Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mehmet Muş Stefan Kuntz
Magazin Yiğit Marcus Aral Müge Anlı İrem Derici
Spor Yemek Tarifleri Mustafa Denizli Muslera Marcao Fatih Terim
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Memduh Büyükkılıç Şans Oyunları Mehmet Nuri Cengiz Ergün Gülben Ergen
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Evli ve 4 çocuklu adama kaçan 18 yaşındaki kadın: Haftanın 3 günü eşiyle, 4 günü de benimle olacak - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 16:27:28. #1.11#