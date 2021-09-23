Evli ve 4 çocuklu adama kaçan 18 yaşındaki kadın: Haftanın 3 günü eşiyle, 4 günü de benimle olacak

FOX TV'de yayınlanan Fulya İle Umudun Olsun programında ilginç bir olay işlenmeye başladı. 18 yaşındaki kızları Melek Şahinoğlu'nun kaybolduğunu söyleyen aile, canlı yayına çıkarak yardım istedi. Kısa sürede bulunan genç kız, canlı yayına gelerek ailesiyle yüzleşti.

EVLİ VE 4 ÇOCUKLU ADAMA KAÇTI

18 yaşındaki Melek Şahinoğlu, İstanbul'da bir döviz bürosu sahibi Pakistan uyruklu Mustafa isimli kişinin yanında işe başladı. Döviz bürosu sahibi ile yasak ilişki yaşamaya başlayan Melek, 17 Eylül'de evi terk etti. Annesi Fatma Şahinoğlu ile babası Ali Şahinoğlu, kızlarının kaçırıldığını düşünüp canlı yayında yardım istedi.

"4 HANIM NORMAL, BEN EŞİYLE KONUŞTUM RIZASI VAR"

Dört çocuk babası evli Mustafa Bey'e kaçtığı öğrenilen Melek Şahinoğlu ise canlı yayına çıkarak yaşadığı durumu savundu. Hayatından memnun olduğunu söyleyen Şahinoğlu, "İyiyim, zorla kimsenin yanında değilim. Sadece ailemin rızasını almak için geldim. Onlar istemiyorsa da tamam. Ben Mustafa'dan vazgeçmeyeceğim. Ailem istemiyorsa elimden bir şey gelmiyor. Ben Mustafa'yı bu şekilde kabul ediyorum. Onun hanımı da bu şekilde kabul ediyor. Pakistan böyle bir ülke. Onun hanımı da evlenirken bu şekilde evlendi. Orada 4 tane hanım normal. Ben Mustafa'nın beni ne kadar sevdiğini ve değer verdiğini biliyorum. Benim üzerime birini getirmez. Ben hanımıyla kendim görüştüm ve rızasını aldım" dedi.

Melek Şahinoğlu

FULYA ÖZTÜRK ÇİLEDEN ÇIKTI

Melek Şahinoğlu'nun anlattıklarından sonra çileden çıkan Fulya Öztürk, "Bu dünyanın hiç bir yerinde normal bir şey değil. Bunu normalleştiremezsin. 3 ayda ne aşkı olabilir? Aklını başına devşir. Yok Pakistan'da 4 eş varmış. O zaman üzerine 4'üncüyü de 5'inciyi de getirir. Senin yaptığın ve söylediğin her şeyi kınıyorum. Senin yerinde olmayı istemem. Aşk biter baki kalan ailedir" ifadelerini kullandı.

"3 GÜN EŞİYLE 4 GÜN BENİMLE OLACAK"

Şahinoğlu, Öztürk'ün "Adam 3 gün ona gidip 4 gün seninle mi olacak? Bunu kabul ediyor musun?" sorusuna da "Evet kabul ediyorum" cevabını verince stüdyoda ortalık iyice gerildi.

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