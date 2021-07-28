Bulunan çanta sahibine teslim edildi

Bulunan çanta sahibine teslim edildi Çankırı Belediyesi Zabıtası, bir vatandaşın yolda bulduğu içerisinde para, pasaport, cep telefonu ve şahsi eşyaların olduğu çantayı sahibine ulaştırdı.

Bulunan çanta sahibine teslim edildi Çankırı Belediyesi Zabıtası, bir vatandaşın yolda bulduğu içerisinde para, pasaport, cep telefonu ve şahsi eşyaların olduğu çantayı sahibine ulaştırdı.

Abdülhalik Renda Mahallesi'nde kaldırımda bir bayan çantası bulan Hasan Altın, çantayı Çankırı Belediyesi Zabıtası'na teslim etti.

Çantayı tutanakla teslim alan zabıta görevlileri, çantanın Filsan Hassan Ahmet isimli Cibutili bir öğrenciye ait olduğunu belirledi. İçerisinde bir miktar para, pasaport, cep telefonu ve şahsi eşyaların olduğu çanta Filsan Hassan Ahmet'e teslim edildi.

Çantasına yeniden kavuşan Filsan Hassan Ahmet, zabıta ekiplerine ve çantasını bulan vatandaşa duyarlılıkları için teşekkür etti.

Haber tarihi: 2021-07-28 Son eklenen 10 haber: Bacaya sıkışan yavru kedi yara almadan kurtarıldıBaşkan Esen, Birim Müdürleri ile Çalışmaları İncelediKurban Bayramı'nın İlk İki Günü Otobüsler ÜcretsizÇANKIRI BELEDİYSİYESİNDEN HAFTANIN ÖZETİ Başkan Esen "Kurban Bayramı'nda da Bir Telefon Kadar Yakın Olacağız. " Kuşaklararası Kültürel Köprü Projesi BaşladıÇankırı Halkı Beş Yıl Sonra Yine 15 Temmuz Nöbetinde Çankırı Belediyesinde Bayram Hazırlıkları SürüyorCoğrafi İşaretli Ürünleri Satan İş Yerleri Denetlendi Kurban Kesim Yerleri Açıklandı

Kaynak: Habermetre