Bulgaristan'daki kazada eşini ve evlilik hazırlığındaki kızını kaybeden baba konuştu

Bulgaristan'da 46 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasının ardından yürek burkan hayat hikayeleri ortaya çıktı. Kazada eşi Şefija Osmanovska ile kızı Ayla Fera'yı kaybeden acılı eş Idaver, güçlükle ayakta durmaya çalıştığını söyledi. Dha muhabirinin telefonla ulaştığı Osmanovska, kızının evlilik hazırlığı yaptığını belirterek, "Eşim, kızım, baldızımın kızı üç günlük bir İstanbul tatiline gittiler. İstanbul turu yapıp düğün alışverişi yaptılar. Kızım öbür ay gelin gidiyordu" dedi.

Demirören Haber Ajansı / İbrahim Yıldız - Son Dakika Haberleri

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