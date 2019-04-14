- Bulgaristan'da Türk partisinin lideri trafik kazası geçirdi

SOFYA - Bulgaristan Türklerinin partisi Özgürlük ve Hoşgörü İçin Demokratlar Partisi Genel Başkanı Lütfi Mestan trafik kazası geçirdi, Kazada 6 aylık bir bebek hayatını kaybederken, 9 yaşındaki bir çocuk ağır yaralandı.

Bulgaristan'da üyelerinin çoğunu Türklerin oluşturduğu Sorumluluk, Özgürlük ve Hoşgörü İçin Demokratlar Partisi Genel Başkanı Lütfi Mestan trafik kazası geçirdi. Kırcaali'nin Zagorsko köyü yakınlarında aracıyla seyreden DOST lideri Mestan'ın başka bir otomobilin çarpıştı. Kazada diğer otomobilde bulunan 6 aylık bir bebek hayatını kaybederken 9 yaşındaki bir çocuk da ağır yaralandı. Mestan'ın aracında bulunan annesi Emine Ahmet ve babası Hüseyin Ahmet yaralı olarak Kırcaali hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazanın ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü belirtilen Mestan'ın 24 saatliğine gözaltına alındığı açıklanırken, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: İHA