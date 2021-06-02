Bulgaristan'da Akaryakıt Fiyatları % 15 Arttı
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Bulgaristan'da Akaryakıt Fiyatları % 15 Arttı

Bulgaristan'da Akaryakıt Fiyatları % 15 Arttı
Habermetre - Haberler | Toplum

Yarım yıl içerisinde benzin ve dizelin fiyatı litre başına 30 stotinka arttı.

Yarım yıl içerisinde benzin ve dizelin fiyatı litre başına 30 stotinka arttı. 26. 05. 2021 tarihinde 95 oktan kurşunsuz benzin ortalama 2, 11 levadan, dizel ise 2, 09 levadan satılıyordu.

Ocak ayından bu yana LPG gazı litre başına 0, 19 leva zamlandı ve 1, 05 levadan işlem görüyor. Analistler, yaz aylarında yakıt fiyatlarının küresel trende uyarak artmaya devam edeceğini tahmin ediyor.

Akaryakıt fiyatları bir yıldır artmaya devam ediyor. Akaryakıt fiyatlarında artış trendi, ocak ayı sonunda Bulgaristan'da her iki yakıt türü - benzin ve dizelin litre başına ortalama 1, 80 levadan işlem görmesiyle başladı.

Akaryakıt fiyatlarının Ağustos ayı sonunda illere göre sıralaması, akaryakıt fiyatlarının Şumnu ilinde en düşük olduğunu gösteriyor. Orada kasıtlı olarak yakıtlar en ucuz ve her iki yakıt türü de litre başına ortalama 2. 06 leva ve 2. 03 levadan satılıyor. Benzin fiyatı ülke için ortalama fiyattan 5 stotinka daha ucuz, LPG ise 6 stotinka daha ucuz. Şumnu ilinde LPG fiyatı litre başına 1 leva olup, ülke için ortalama fiyattan 5 stotinka daha ucuz.

Veliko Tırnovo ilinde 95 oktan kurşunsuz benzinin fiyatı, ülke için ortalama fiyattan 3 stotinka daha ucuz. Orada dizel fiyatı litre başına 2, 05 leva, LPG fiyatı ise 1, 03 leva.

Sofya ilinde de yakıtlar ülkede ortalama fiyatlarından daha ucuz olup, bu bakımdan Sofya ili dördüncü sırada yer alıyor. 95 oktan kurşunsuz benzinin fiyatı ortalama litre başına 2, 09 leva olup, ülke için ortalama fiyattan 3 stotink? daha ucuz. Başkentte dizel fiyatı litre başına 2, 06 leva olup, ülke için ortalama fiyattan 3 stotink? daha ucuz, LPG ise litre başına 1, 04 levadan işlem görüyor, yani 1 stotinka daha ucuz.

Kaynak: https://www. kircaalihaber. com/? pid=3&id_news=27313

Yayımlayan: Filibe Ticaret Ataşeliği

Kaynak: Habermetre

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