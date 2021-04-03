- Bulgaristan Covid-19 salgını gölgesinde seçime hazır
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- Bulgaristan Covid-19 salgını gölgesinde seçime hazır

İhlas Haber Ajansı / NAHİT DOĞU - Haberler | Politika

- Bulgaristan Covid-19 salgını gölgesinde seçime hazır Bulgaristan'da yarın yapılacak parlamento seçimleri için hazırlıklar tamamlandı.

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- Bulgaristan Covid-19 salgını gölgesinde seçime hazır

SOFYA - Bulgaristan'da yarın yapılacak parlamento seçimleri için hazırlıklar tamamlandı.

Bulgaristan, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını gölgesinde parlamento seçimlerine gidiyor. Ülke genelinde sandık merkezlerinde hazırlıklar tamamlandı. Bugün ülke genelinde seçim sandıklarının ve oy pusulalarının dağıtımı yapılırken, her seçim sandığının yanına dezenfektan yerleştirildi. Sandıkların bulunduğu okulların girişlerini ve koridorlarına sosyal mesafenin korunması için uyarıların yer aldığı tabelalar konuldu. Kayıtlı 6 milyon 300 bin seçmenin bulunduğu ülkede 240 sandalyelik Meclise girecek milletvekilleri ilk kez salgın ortamında seçilecek.

Merkezi Seçim Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, seçimde görev alacak personelin tamamının Covid-19'a karşı aşılandığı bildirildi. Siyasi gözlemciler, korona virüs salgını nedeniyle seçimlere katılım oranının düşük olacağını belirtiyor.

- Bulgaristan Covid-19 salgını gölgesinde seçime hazır
- Bulgaristan Covid-19 salgını gölgesinde seçime hazır
- Bulgaristan Covid-19 salgını gölgesinde seçime hazır
- Bulgaristan Covid-19 salgını gölgesinde seçime hazır

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NAHİT DOĞU

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2021 18:10:12. #1.15#
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