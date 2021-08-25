Bulgaristan, 70 Afganistanlı aileyi kabul edecek
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Bulgaristan, 70 Afganistanlı aileyi kabul edecek

Bulgaristan, 70 Afganistanlı aileyi kabul edecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bulgaristan, Kabil Büyükelçiliğinde çalışmış 70 Afganistan vatandaşını aileleriyle kabul edecek.

Bulgaristan, Kabil Büyükelçiliğinde çalışmış 70 Afganistan vatandaşını aileleriyle kabul edecek.

Bulgaristan'da Bakanlar Kurulu, ülkenin Kabil Büyükelçiliğinde çalışmış 70 Afganistan vatandaşını aileleriyle birlikte kabul etme kararı aldı. Başbakan Stefan Yanev, Bulgaristan için çalışan bu insanlara el uzatmaları ve dayanışma göstermeleri gerektiğini söyledi. Söz konusu aileleri Afganistan'dan getirmenin kolay olmayacağını vurgulayan Stefan Yanev, yapılan organizasyon sayesinde başaracaklarını ifade etti.

(Nahit Doğu/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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