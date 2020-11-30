Bulgar devriye gemisi 'Krajmorje' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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Bulgar devriye gemisi 'Krajmorje' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

30.11.2020 09:45 | Son Güncelleme: 30.11.2020 09:49
Bulgar devriye gemisi 'Krajmorje' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Bulgaristan Deniz Kuvvetleri'ne ait 513 borda numaralı devriye gemisi Krajmorje, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Bulgaristan Deniz Kuvvetleri'ne ait 513 borda numaralı devriye gemisi Krajmorje, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Marmara Denizi'nden saat 07.30'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Bulgaristan Deniz Kuvvetleri'ne ait 513 borda numaralı devriye gemisi Krajmorje, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 09.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Köyü Dağı'nda bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen Krajmorje Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

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Bulgar devriye gemisine boğaz geçişi sırasında güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik Botu da eşlik etti.

Bulgar devriye gemisi 'Krajmorje' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Bulgar devriye gemisi 'Krajmorje' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Bulgar devriye gemisi 'Krajmorje' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Bulgar devriye gemisi 'Krajmorje' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Bulgar devriye gemisi 'Krajmorje' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa SUİÇMEZ

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