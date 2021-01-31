Bülent Serttaş'ın oryantal Didem'e bakmamak için harcadığı çaba sosyal medyayı salladı
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Bülent Serttaş'ın oryantal Didem'e bakmamak için harcadığı çaba sosyal medyayı salladı

31.01.2021 10:51 | Son Güncelleme: 31.01.2021 11:00

Yeniden yayın hayatına başlayan İbo Show'un dün yayınlanan bölümünde ilginç anlar yaşandı. Oryantal Didem programın bir bölümünde dansı ile izleyenlere görsel bir şölen yaşatırken, o anlarda programın konuklarından olan Bülent Serttaş, Didem'e bakmamak için adeta çaba sarf etti. Konu sosyal medyada gündem olurken, kullanıcılar binlerce yorum yaptı.

Yaklaşık olarak 2.5 ay önce yayın hayatına yeniden başlayan İbo Show her hafta reyting yarışında üst sıraları zorluyor. Programın dün yayınlanan bölümündeki konukları; Ali Sunal, Bülent Serttaş, Muazzez Abacı, Oryantal Didem ve Doğa Rutkay oldu.

DİDEM'İN DANS PERFORMANSI BEĞENİLDİ

Uzun bir süredir ekranlarda gözükmeyen Didem'in dans performansı izleyiciler tarafından beğenilirken, Didem'in dans ettiği anlarda programda ilginç bir durum yaşandı.

ALİ SUNAL VE BÜLENT SERTTAŞ DİDEM'İ İZLEMEDİ

Konuklardan Bülent Serttaş'ın Didem dans ederken orkestrayı izlemesi dikkatlerden kaçmazken konuyla ilgili olarak sosyal medyada binlerce paylaşım yapıldı ve Bülent Serttaş Twitter'da gündem oldu. Öte yandan Ali Sunal'ın da Didem'i izlemesi dikkatlerden kaçmadı.

Sosyal medyada konuyla ilgili olarak yapılan bazı paylaşımlar şu şekilde:

Bülent Serttaş'ın oryantal Didem'e bakmamak için harcadığı çaba sosyal medyayı salladı
Bülent Serttaş'ın oryantal Didem'e bakmamak için harcadığı çaba sosyal medyayı salladı
Bülent Serttaş'ın oryantal Didem'e bakmamak için harcadığı çaba sosyal medyayı salladı
Bülent Serttaş'ın oryantal Didem'e bakmamak için harcadığı çaba sosyal medyayı salladı
Bülent Serttaş'ın oryantal Didem'e bakmamak için harcadığı çaba sosyal medyayı salladı
Bülent Serttaş'ın oryantal Didem'e bakmamak için harcadığı çaba sosyal medyayı salladı
Bülent Serttaş'ın oryantal Didem'e bakmamak için harcadığı çaba sosyal medyayı salladı
Bülent Serttaş'ın oryantal Didem'e bakmamak için harcadığı çaba sosyal medyayı salladı
Bülent Serttaş'ın oryantal Didem'e bakmamak için harcadığı çaba sosyal medyayı salladı
Bülent Serttaş'ın oryantal Didem'e bakmamak için harcadığı çaba sosyal medyayı salladı
Bülent Serttaş'ın oryantal Didem'e bakmamak için harcadığı çaba sosyal medyayı salladı
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